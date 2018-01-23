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23 января 2018, 20:16 5

Амурский дорожник спас замерзавшую хищную птицу

Амурский дорожник спас замерзавшую хищную птицу
Фото: instagram.com/amur_dor_stroy

23 января в Приамурье сотрудник ООО «Амурдорстрой» спас замерзавшую хищную птицу. Информация об этом появилась в Инстаграме предприятия.

«Сегодня во время очередного объезда, в районе 25-го километра автодороги Благовещенск – Свободный, нашим мастером участка была обнаружена лесная птица, она сидела на снегу у обочины недвижимо. Лесного обитателя обогрели и отпустили на волю. Лютые морозы не жалеют никого», – сказано в Инстаграме.

Просмотров всего: 911

#природа

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Комментарии
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  • Йошка

    Йошка
    4 часа назад

    Лучше бы дороги чистили

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Это птица-Говорун. Я узнал её.

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    Йошка

    Лучше бы дороги чистили



    Ога, а то, понимаешь, ходють, птиц спасают! Безобразие!! Мимо, мимо , пусть подохнет, дороги нечищены, какие птицы!!!

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    На самом деле, молодцы, уважаю таких людей, которые не прошли мимо умирающей живой души, не остались равнодушными. Дай им Бог здоровья!

  • Best@

    Best@
    1 час назад

    Молодец парень!

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