Амурский дорожник спас замерзавшую хищную птицу

Фото: instagram.com/amur_dor_stroy

23 января в Приамурье сотрудник ООО «Амурдорстрой» спас замерзавшую хищную птицу. Информация об этом появилась в Инстаграме предприятия.

«Сегодня во время очередного объезда, в районе 25-го километра автодороги Благовещенск – Свободный, нашим мастером участка была обнаружена лесная птица, она сидела на снегу у обочины недвижимо. Лесного обитателя обогрели и отпустили на волю. Лютые морозы не жалеют никого», – сказано в Инстаграме.