В Приамурье хвоей кормят лошадей, коз и кроликов (видео)

В Амурской области новогодние елки обретают вторую жизнь. Хвойные деревья становятся кормом для лошадей, коз, кроликов и других животных. Такое лакомство обогащено витаминами.

Один из тех, кто не боится есть иголки, – конь Пилигрим. Для него это лакомый кусочек. В ход идут также ветки и смола. Но если лошади жуют хвойные деревья из баловства, то настоящие любители иголок – коровы, козы и бараны. Соснами они готовы питаться на завтрак, обед и ужин. С особым аппетитом животные едят хвою весной, когда у них начинается авитаминоз.

«У меня в мыслях нет засеивать свои сенокосы соснами. Но теоретически, да, можно заменить. Но не вижу смысла особо, потому что сено проще выращивать, чем сосны. И траву не так жалко, как деревья. Один год как-то интересно было, потому что на каждой елочке был ценник. Лежало у нас на десятки тысяч. До рубля не пересчитывал, но много», – говорит руководитель клуба конного туризма Алексей Ланец.

Деревья начинают привозить после новогодних праздников. В основном это сосны. Елок и пихт не было ни разу. В этот раз витаминами снабдил местный предприниматель, который не распродал деревья. Этого количества хватит до лета. Новшество в рацион коровы, пяти коз и четырех баранов ввели несколько лет назад.

В зоопарке при Амурском институте развития образования елки растут прямо на территории. Время от времени для хорошего роста нижние ветки спиливают. Этого достаточно, чтобы угостить двух коров и трех коз. Одной ветки им хватает на две недели.

Животных подкармливают хвоей, чтобы они не потеряли в весе и чтобы не было авитаминоза. Пробовали давать даже морским свинкам – те отказались. А кролики, напротив, едят иголки с большим удовольствием. Их дают как добавку к основному рациону в зимний период.

Хвоя по питательности даже превосходит траву. В колючках намного больше белка, жира и полезных веществ. Зеленая подкормка содержит витамины «А», «С», а также медь, железо и кальций. Именно таких витаминов и микроэлементов зимой не хватает животным.

«Зимой, сами понимаете, нет таких витаминов, как летом, травы нет. Овощи, фрукты – это у нас китайские. Поэтому, чтобы наши животные не теряли форму, не теряли в весе, не было авитаминоза, подкармливаем хвоей. Убрать сено у коровы и кормить одними иголками? Нет, конечно. Во-первых, это будет переизбыток. Это тоже не очень хорошо. Хвоя имеет и смолу в себе. Это не очень полезно для организма животного. Все нужно в меру, в небольших количествах», – объяснила заведующая зоопарком при Амурском институте развития образования Галина Казимирова.