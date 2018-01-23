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23 января 2018, 19:16 18

С Восточного хотят запустить сверхтяжелую ракету к Луне

С Восточного хотят запустить сверхтяжелую ракету к Луне
Фото: ufostation.net

В 2032-2035 годах с космодрома Восточный к Луне будет запущена российская сверхтяжелая ракета. Ее грузоподъемность составит 115 тонн, а общая масса оценивается в 2 930 тонн. Об этом говорится в презентации РКК «Энергия», представленной на «Королевских чтениях», передает ТАСС.

«Запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны – 2032-2035 годы», – отмечается в презентации.

До этого, следует из материалов «Энергии», в 2022 году, как и планировалось, будет проведен первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с Байконура или Восточного (сверхтяжелая ракета по планам корпорации должна собираться из пакета «Союзов-5»).

В 2027 году должен состояться запуск с Восточного перспективного транспортного корабля («Федерация» или лунный «Союз») к Луне с ее облетом с помощью отработочной версии сверхтяжелой ракеты массой 1 440 тонн (полезная нагрузка 50 тонн). Затем в 2028 году с Восточного будет проведен запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны ракеты сверхтяжелого класса первого этапа (общая масса – 2 800 тонн, масса полезной нагрузки – 88 тонн).

Как уточнил первый замгендиректора РКК «Энергия», генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, для запусков пилотируемого транспортного корабля на околоземную орбиту в рамках первого этапа лунной программы будет использоваться ракетоноситель среднего класса «Союз-5», на первой ступени которого будет устанавливаться двигатель РД-171МВ, являющийся модификацией двигателя РД-171М.

«Для запусков с Восточного пилотируемого транспортного корабля и других полезных нагрузок на низкие окололунные орбиты, в том числе полярную, планируется использовать ракетоноситель сверхтяжелого класса. Первая и вторая ступени этого ракетоносителя будут создаваться на базе первой ступени ракетоносителя среднего класса "Союз-5". Для третьей ступени планируется создание нового кислородно-водородного двигателя РД-150», – сказал Евгений Микрин.

Просмотров всего: 805

#космодром #космос #технологии

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Бунтарь

    Бунтарь
    7 часов назад

    Поплавок не забудьте к ракете прицепить. На всякий случай.

  • sanya_055

    sanya_055
    7 часов назад

    Будет весело если именно эта большая хрень грохнется на область

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    6 часов назад

    ха-ха-ха) в полку петросянчиков прибыло)

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Лапшу вешать на уши-это вишка старая! Опять терпилам ( народу) надо потерпеть и в 35 году на луну полетим всем скопом. Гы, уроды

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Грыжу с тяжёлой ракетой не заработайте.

  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    Обычную ракету запустить нормально не могут, басноптсцы. Посмотрим до куда 1 февраля ракета долетит на этот раз

  • Баловник

    Баловник
    5 часов назад

    Вот теперь реально нужно сваливать из региона.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    БунтарьПоплавок не забудьте к ракете прицепить. На всякий случай.


    Ну грузила они делать уже научились, а поплавок покупать придется))))).

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    это сколько святой воды понадобится на ее освящение?

  • full

    full
    4 часа назад

    А будет ли к этому времени космодром Восточный?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Фсё. Капец Луне.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    full

    А будет ли к этому времени космодром Восточный?



    Ну если хорошо салидолом обмажут и выкашивать и пахать противопожарную полосу своевременно по периметру будут, может и сохранится до тех времён.

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Такая может всех попов к анафемам отправить.

  • mp2mp

    mp2mp
    4 часа назад

    Как-то такие лунные и космические фантазии не сопоставляются с реальной жизнью в России. Может к 40 году всё кардинально поменяется.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Может лучше по старинке? Из пушки на Луну...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Кардинально только Вова с Димоном опять переобуютя...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Я думаю, что земные звездолёты с "Восточного" смогут спасти цивилизацию от пиратов с планеты "Катрук". Кроме того, необходимо передать конверт капитану Киму.

  • v77

    v77
    10 минут назад

    Путин обязательно приедет на запуск. В роли действующего Президента.

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