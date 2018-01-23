С Восточного хотят запустить сверхтяжелую ракету к Луне

Фото: ufostation.net

«Запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны – 2032-2035 годы», – отмечается в презентации.

До этого, следует из материалов «Энергии», в 2022 году, как и планировалось, будет проведен первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с Байконура или Восточного (сверхтяжелая ракета по планам корпорации должна собираться из пакета «Союзов-5»).

В 2027 году должен состояться запуск с Восточного перспективного транспортного корабля («Федерация» или лунный «Союз») к Луне с ее облетом с помощью отработочной версии сверхтяжелой ракеты массой 1 440 тонн (полезная нагрузка 50 тонн). Затем в 2028 году с Восточного будет проведен запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны ракеты сверхтяжелого класса первого этапа (общая масса – 2 800 тонн, масса полезной нагрузки – 88 тонн).

Как уточнил первый замгендиректора РКК «Энергия», генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, для запусков пилотируемого транспортного корабля на околоземную орбиту в рамках первого этапа лунной программы будет использоваться ракетоноситель среднего класса «Союз-5», на первой ступени которого будет устанавливаться двигатель РД-171МВ, являющийся модификацией двигателя РД-171М.

«Для запусков с Восточного пилотируемого транспортного корабля и других полезных нагрузок на низкие окололунные орбиты, в том числе полярную, планируется использовать ракетоноситель сверхтяжелого класса. Первая и вторая ступени этого ракетоносителя будут создаваться на базе первой ступени ракетоносителя среднего класса "Союз-5". Для третьей ступени планируется создание нового кислородно-водородного двигателя РД-150», – сказал Евгений Микрин.