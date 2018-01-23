В Приамурье сотрудники ГИБДД помогли водителям тягачей, застрявших на трассе

Фото: gibdd.ru

23 января в Приамурье автоинспекторы оказали помощь водителям двух тягачей. Машины застряли на трассе из-за технических проблем, причиной стал сильный мороз.

В начале пятого утра в дежурную часть МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение от жителя Хабаровского края. Он рассказал, что в районе 1 550-го километра федеральной автодороги «Амур» сломался тягач «вольво», водитель грузовика просит помощи.

Незамедлительно к месту поломки выехал экипаж ГИБДД вместе с сотрудниками МЧС и представителями администрации Октябрьского района. При понижении температуры воздуха до минус 47 градусов на трассе образовался густой туман. Чтобы в стоявший прицеп никто не врезался, инспектор ДПС обозначил его, включив проблесковый маячок на патрульном автомобиле. В дальнейшем тягач был отбуксирован в пункт обогрева в селе Екатеринославка, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

Заметив сигнал патрульного автомобиля, водитель другого грузовика сообщил о другом случае, когда замерзла машина. Она находилась неподалеку – на расстоянии около полутора километров. Один из инспекторов отправился на место.

Как оказалось, водитель тягача «мерседес», следуя из Хабаровска в Благовещенск в ночное время, по техническим причинам остановился на 1 589-м километре федеральной автодороги «Амур» Чита – Хабаровск. Мужчина не мог продолжить путь, так как ему не удавалось отогреть тормозную систему и коробку передач машины. При недостаточной работе двигателя отопитель салона не вырабатывал необходимое тепло, в кабине было холодно. Водитель обогревался при помощи газовой плитки, предназначенной для приготовления пищи.

Простоявший более 7 часов на автодороге 51-летний водитель-дальнобойщик в итоге отогрелся в патрульном автомобиле. В дальнейшем на место прибыли сотрудники спецслужб, чтобы наладить работу грузовика.