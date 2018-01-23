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23 января 2018, 18:10 1

На Восточном завершилась сборка космической головной части ракеты-носителя

На Восточном завершилась сборка космической головной части ракеты-носителя
Фото пресс-службы ЦЭНКИ

23 января на космодроме Восточный специалисты завершили сборку космической головной части ракеты-носителя «Союз-2.1а». В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4, спутниками попутной полезной нагрузки.

Космическая головная часть подготовлена к транспортировке и интеграции в состав ракеты-носителя. Ранее космические аппараты «Канопус-В» и малые космические аппараты полезной нагрузки прошли необходимые испытания. По результатам этих испытаний аппараты были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат».

Транспортировка космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя запланирована на 24 января. Завершить сборку ракеты космического назначения специалисты планируют 26 января. В этот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс. При положительном решении вывоз ракеты на стартовый комплекс и ее установка на стартовую систему пройдут 29 января, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

Ранее «пакет» (первая и вторая ступень в сборе) ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел все необходимые пневмовакуумные и электрические испытания и в настоящее время находится на хранении в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» ведут подготовку компонентов ракетного топлива и технологического оборудования. Сформирован совместный расчет.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» намечен на 1 февраля. Она будет нести российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4.

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#космодром #технологии

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