На благовещенской АЗС топливо вылилось на землю (видео)

На автозаправочной станции Благовещенска автомобильное топливо вылилось на землю из-за рассеянности автолюбителя. Инцидент удалось снять на видео, которое очевидцы прислали ИА «Сканер».

По имеющей информации, видео было снято на АЗС по улице Театральной. Водитель подъехал к топливораздаточной колонке не той стороной. Поэтому он протянул шланг через автомобиль, но в бензобак не вставил, и, когда началась подача, бензин вылился на землю.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.