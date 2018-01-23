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23 января 2018, 17:38 9

На благовещенской АЗС топливо вылилось на землю (видео)

На благовещенской АЗС топливо вылилось на землю (видео)

На автозаправочной станции Благовещенска автомобильное топливо вылилось на землю из-за рассеянности автолюбителя. Инцидент удалось снять на видео, которое очевидцы прислали ИА «Сканер».

По имеющей информации, видео было снято на АЗС по улице Театральной. Водитель подъехал к топливораздаточной колонке не той стороной. Поэтому он протянул шланг через автомобиль, но в бензобак не вставил, и, когда началась подача, бензин вылился на землю.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Просмотров всего: 2076

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    8 часов назад

    Реальный воДятел... хоть не сгорел.дурик....

  • я-Птичка

    я-Птичка
    8 часов назад

    Дебилойд. все знают что нужно сразу вставить шланг а потом расплачиваться

  • Mainer

    Mainer
    8 часов назад

    Сказочный дол поэт.



    А чём был смысл такого его действия? Чего хотел им добиться?

    И ведь ничего ему не докажешь, будет считать что он прав.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    8 часов назад

    Всегда вставляю в бак или канистру топливозаправочный пистолет с закрытым клапаном.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    6 часов назад

    ОЛЕНЬ?????!!!!!.

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    лохи ещё не перевелись. а хотя и мужик

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    пистолет к примеру из ОКИ выбивает с открытым клапаном. кое кто умывался бензином. благо была бутылка с водой.

  • виталя1979

    виталя1979
    5 часов назад

    на тайване эта заправка роснефть. Так делают ,когда обычно все колонки под левую горловину заняты(их там 2) . Зправка пользуется популярностью и часто колонки под "левый" бензобак стоят в очереди. Неокторые чувачки пытаясь заправиться несмотря ни на что -поступают как герой видео. Надо сказать ,что со многими авто такой номер прокатывает тк сам шланг еще достаточно далеко вытягивается из колонки. В данном случае скорее произошло следующее - пистолет изза своего положения не вошел как предусмотрено в горловину и при начале поступления бенза -его давлением вырвало из горловины и он удержался только на спойлере авто. Раньше помню таких умников операторы азс гоняли и заставляли перестраиваться под свою сторону. Ну видимо щас снова начнут дрюкать

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    что ему мешало на пол-метра ближе к колонке припарковаться?

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