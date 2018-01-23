В Бурейском районе в ДТП погиб человек

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22 января на автодороге Бурея – Кивдо-Тюкан Бурейского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Пассажир 1980 года рождения от полученных травм скончался на месте, водитель не пострадал.

По предварительной информации, водитель 1990 года рождения не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажир погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется расследование, в ходе которого будут выяснены причины и обстоятельства приведшие к ДТП.

Максимальное наказание, которое предполагает эта статья, – лишение свободы на срок до пяти лет.