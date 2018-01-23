Дальневосточные гектары особенно популярны в амурских селах Марково и Новопетровка

Фото: gtrk-saratov.ru

Села Марково и Новопетровка лидируют в Благовещенском районе по количеству заявок на дальневосточный гектар. Многие выбирают эти земли, поскольку они находятся рядом с водными объектами недалеко от Благовещенска.

Отказы могут быть связаны с наложением объектов, есть рекреационные зоны, неоформленные дороги и другие причины. Счёт идёт уже на сотни заявок, и некоторые уже осваивают землю, рассказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

«Заявки можно разделить на несколько частей. В первую очередь, планируют использовать землю для личного подсобного хозяйства: огород, какое-то хозяйства. Вторая часть – индивидуальное жилищное строительство. И третье направление – для отдыха. Рекреационное назначение – это где-то возле рек, в таких местах, где люди хотят наедине с природой побыть», – пояснил глава района.

Больше половины из желающих получить землю – амурчане. Причем многие – жители этих же сел. Есть граждане из Санкт-Петербурга, Якутии, Москвы, Краснодарского края, Самарской и Саратовской областей, сообщает информационная служба радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

Подробнее о развитии Благовещенского района можно прочитать в интервью с Сергеем Адаменко на сайте Амур.инфо.