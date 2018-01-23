Благовещенцев приглашают зажечь свечи в память о блокадном Ленинграде

Фото: parad-msk.ru

27 января жителей Благовещенска приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти». Горожанам предлагают вечером зажечь свечи в квартирах в память о защитниках блокадного Ленинграда.

27января благовещенцы, присоединившиеся к акции, в 19:00 должны выключить свет в квартирах, зажечь свечи и поставить их на окно, почтив тем самым память всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. Участникам напоминают, что зажигать огонь необходимо с соблюдением всех норм и правил противопожарной безопасности.

Фотографии можно будет разместить в Инстаграме с хештегом #свечаблг2018.

Свое участие в «Свече памяти» уже подтвердили некоторые учебные заведения, а также различные молодежные общественные объединения и движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.