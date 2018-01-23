Амурский самбист стал третьим на российском первенстве

Фото: minsportamur.ru

Амурчане приняли участие в первенстве России среди юниоров и юниорок по самбо. В своих возрастных категориях Самвел Казарян занял третье, а Никита Задорожный – пятое место. Оба спортсмена в ближайшее время будут участвовать в соревнованиях российского уровня.

Первенство России проходило в городе Кстово Нижегородской области, участие в нем могли принимать спортсмены до 23 лет. Всероссийская федерация самбо на турнире предоставляет юниорам возможность встретиться на борцовском ковре со спортсменами, перешедшими в возрастную категорию «мужчины», а уже опытным самбистам принять участие в серьезном турнире с целью подготовки к главным соревнованиям наступившего года, сообщает сайт областного министерства спорта.

Самвел Казарян и Никита Задорожный, занимающиеся под руководством тренера Дмитрия Богодиста, готовятся к отборочным соревнованиями для завоевания путевки на мировой и европейский турниры. Самвел Казарян с 1 по 5 марта примет участие в чемпионате России в Хабаровске, а Никита Задорожный 19-23 февраля поборется за победу на первенстве России в Оренбурге.

В Кстово конкуренция оказалась очень серьезной. В весовой категории до 74 килограммов, где боролся Самвел Казарян, было 29 участников, а у Никиты Задорожного – вес до 90 килограммов – 22 спортсмена. В течение одного дня Казарян сражался в шести схватках, а Никита Задорожный – в четырех, с перерывом 30-40 минут между ними.

В итоге Самвел Казарян стал бронзовым призером, а Никита Задорожный занял 5-е место. Оба спортсмена получили необходимый соревновательный опыт перед будущими соревнованиями. На первенство России амурчане смогли поехать при поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области и регионального центра спортивной подготовки.