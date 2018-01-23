Из-за сильного мороза заглохла фура с грузом для космодрома Восточный

Фото: zakon-kuzbass.ru

22 января сотрудники ГИБДД и спасатели помогли водителю фуры, которая заглохла на трассе. Машина везла груз из Москвы для космодрома Восточный, однако не выдержала сильного мороза.

На федеральной трассе Новосибирск – Иркутск экипаж ГИБДД обнаружил на обочине заглохшую фуру. Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло. Дальнобойщик рассказал, что вез из Москвы на космодром в Амурской области трубы. Во время движения в топливном баке фуры замерзла солярка, в результате мужчине пришлось провести несколько часов в холодной машине, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сотрудники полиции предложили дальнобойщику отогреться в патрульном автомобиле, а сами тем временем вызвали на место спасателей. Прибывшие специалисты смогли запустить двигатель фуры при помощи тепловой пушки.