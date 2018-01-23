Сильные морозы в Благовещенске прибавили проблем автомобилистам

Последние несколько дней из-за очень низких температур много проблем в Благовещенске возникает с «железными конями». Фирмы, специализирующиеся на отогреве автомобилей, завалены работой. У некоторых нет времени даже на телефонный разговор: столько машин ждет очереди на запуск.

«Не могу говорить, звоните весной, сейчас некогда, работы очень много!» – на бегу прокричал в телефонную трубку мастер по отогреву авто и моментально отключился. Этот разговор иллюстрирует ситуацию с запуском автомобилей по всему Благовещенску. Последние несколько дней из-за сильного мороза спрос на услугу отогрева резко вырос.

И это при том, что только в одном из справочников указаны 11 компаний, в описании которых прописана услуга отогрева автомобиля, не считая автосервисов, большинство которых также предлагают помощь по запуску замерзшего авто. Плюс в зимнее время объявления по отогреву висят едва ли не на каждом городском столбе.

«Я вам скажу больше: телефон просто разрывается с самого утра – начиная с пяти утра звонят. Ощущение такое, что всем в городе нужно отогреть авто. И так до самого вечера. Буквально дня два-три такой ажиотаж. Около 40 звонков в день, к вечеру многие звонят заранее записаться – это самые продуманные, знают уже, что утром проблемы будут. Часам к 10 вечера сегодня, думаю, звонков 70 будет», – поделились в одной из фирм по отогреву.

Почти все специалисты заказы принимают круглосуточно и работают с раннего утра до позднего вечера. В среднем стоимость услуги по городу стартует от 800 рублей и выше, в зависимости от сложности работы и затраченных времени и ресурсов.

«И погрузчики вызывают отогревать, и тракторы, и катки, и экскаваторы, да все что угодно. Нельзя сказать, что какие-то автомобили замерзают чаще, какие-то реже. Несколько погрузчиков подряд нам надо было отогреть – фирма заказала. Цена зависит от сложности и затрат ресурсов на отогрев. Время уходит от 20 минут и до нескольких часов. Мы как-то 4 часа возились: все это время работает автомобиль основной, на котором приехали, работает пушка, горят приспособления – порядка 4-5 тысяч выйдет за такой отогрев, это не отогрев уже даже – это целый запуск авто.

Практически у любой машины двигатель отогревается за полчаса-час у большого погрузчика, в остальном проблема в том, что люди не вдаются в подробности, из-за чего не заводится автомобиль. Зовут соседа, друга, вешают провода и начинают прикуривать остервенело, что приводит к тому, что заливают свечи, портят стартеры. А могли просто просушить свечи и попробовать еще раз. Поэтому, помимо отогрева, в основном проводим на месте мелкий ремонт, чтобы запустить авто», – рассказали еще в одной фирме.

В основном автомобиль в движение приводят при помощи специальных тепловых пушек. Как правило, проблему решают на месте, в самых сложных случаях машину буксируют в теплые боксы.

Чтобы избежать проблем с запуском, специалисты советуют вовремя менять аккумуляторы – раз в год-два, автомобильное масло – через каждые 5 тысяч километров, и через каждые 16 тысяч километров – автомобильные свечи, которые дают искру, с помощью которой воспламеняется газовоздушная смесь, что и приводит двигатель в рабочее состояние.

Также не лишне прогревать машину в ночное время – при помощи той же сигнализации. И тогда, уверяют сотрудники, занимающиеся отогревом, каждое утро при встрече с «железным конем» даже в самые сильные морозы будет добрым.