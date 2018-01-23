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23 января 2018, 16:23 18

Сильные морозы в Благовещенске прибавили проблем автомобилистам

Сильные морозы в Благовещенске прибавили проблем автомобилистам

Последние несколько дней из-за очень низких температур много проблем в Благовещенске возникает с «железными конями». Фирмы, специализирующиеся на отогреве автомобилей, завалены работой. У некоторых нет времени даже на телефонный разговор: столько машин ждет очереди на запуск.

«Не могу говорить, звоните весной, сейчас некогда, работы очень много!» – на бегу прокричал в телефонную трубку мастер по отогреву авто и моментально отключился. Этот разговор иллюстрирует ситуацию с запуском автомобилей по всему Благовещенску. Последние несколько дней из-за сильного мороза спрос на услугу отогрева резко вырос.

И это при том, что только в одном из справочников указаны 11 компаний, в описании которых прописана услуга отогрева автомобиля, не считая автосервисов, большинство которых также предлагают помощь по запуску замерзшего авто. Плюс в зимнее время объявления по отогреву висят едва ли не на каждом городском столбе.

«Я вам скажу больше: телефон просто разрывается с самого утра – начиная с пяти утра звонят. Ощущение такое, что всем в городе нужно отогреть авто. И так до самого вечера. Буквально дня два-три такой ажиотаж. Около 40 звонков в день, к вечеру многие звонят заранее записаться – это самые продуманные, знают уже, что утром проблемы будут. Часам к 10 вечера сегодня, думаю, звонков 70 будет», – поделились в одной из фирм по отогреву.

Почти все специалисты заказы принимают круглосуточно и работают с раннего утра до позднего вечера. В среднем стоимость услуги по городу стартует от 800 рублей и выше, в зависимости от сложности работы и затраченных времени и ресурсов.

«И погрузчики вызывают отогревать, и тракторы, и катки, и экскаваторы, да все что угодно. Нельзя сказать, что какие-то автомобили замерзают чаще, какие-то реже. Несколько погрузчиков подряд нам надо было отогреть – фирма заказала. Цена зависит от сложности и затрат ресурсов на отогрев. Время уходит от 20 минут и до нескольких часов. Мы как-то 4 часа возились: все это время работает автомобиль основной, на котором приехали, работает пушка, горят приспособления – порядка 4-5 тысяч выйдет за такой отогрев, это не отогрев уже даже – это целый запуск авто.

Практически у любой машины двигатель отогревается за полчаса-час у большого погрузчика, в остальном проблема в том, что люди не вдаются в подробности, из-за чего не заводится автомобиль. Зовут соседа, друга, вешают провода и начинают прикуривать остервенело, что приводит к тому, что заливают свечи, портят стартеры. А могли просто просушить свечи и попробовать еще раз. Поэтому, помимо отогрева, в основном проводим на месте мелкий ремонт, чтобы запустить авто», – рассказали еще в одной фирме.

В основном автомобиль в движение приводят при помощи специальных тепловых пушек. Как правило, проблему решают на месте, в самых сложных случаях машину буксируют в теплые боксы.

Чтобы избежать проблем с запуском, специалисты советуют вовремя менять аккумуляторы – раз в год-два, автомобильное масло – через каждые 5 тысяч километров, и через каждые 16 тысяч километров – автомобильные свечи, которые дают искру, с помощью которой воспламеняется газовоздушная смесь, что и приводит двигатель в рабочее состояние.

Также не лишне прогревать машину в ночное время – при помощи той же сигнализации. И тогда, уверяют сотрудники, занимающиеся отогревом, каждое утро при встрече с «железным конем» даже в самые сильные морозы будет добрым.

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#погода #транспорт

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    10 часов назад

    В гараж надо машину ставить. Даже в неотапливаемом гараже будет держаться дневная температура.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    10 часов назад

    Что это за мазохисты, которые с вечера записываются на отогрев? Ну неужели так трудно поставить самую дешевую сигналку с функцией автозапуска?

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    9 часов назад

    Зато некоторые умные специалисты считают, что современные двигатели не нуждаются в прогреве! Это, к слову о п.17.2 ПДД..

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    9 часов назад

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем. Такие специалисты - идите лесом, или у этих специалистов свои магазины и их советы - двигатель торговли? Да и масло через 5 т км. меняет только удод.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    9 часов назад

    Да, сегодня в утренний час - пик количество машин на дороге заметно подсократилось, что не могло не радовать;)

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    ValeriaMarley

    Зато некоторые умные специалисты считают, что современные двигатели не нуждаются в прогреве! Это, к слову о п.17.2 ПДД..



    Это о жилых зонах? Правильно считают. Паркуйтесь вне жилой зоны и хоть неделю молотите двигателем.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    46врмрп8шАКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем. Такие специалисты - идите лесом, или у этих специалистов свои магазины и их советы - двигатель торговли? Да и масло через 5 т км. меняет только удод.


    Ага, специалисты блин. Всё это меняется по мере необходимости. Масло через 8000 км.

  • Mainer

    Mainer
    9 часов назад



    Также не лишне прогревать машину в ночное время – при помощи той же сигнализации. И тогда, уверяют сотрудники, занимающиеся отогревом, каждое утро при встрече с «железным конем» даже в самые сильные морозы будет добрым.



    Чего только от амур-инфо не прочтёшь.

    Недавно писали что прогреваться нельзя - люди жалуются. И на этом же ресурсе - грейтесь люди, тогда и проблем не будет.

    Так как же быть?

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Mainer



    Также не лишне прогревать машину в ночное время – при помощи той же сигнализации. И тогда, уверяют сотрудники, занимающиеся отогревом, каждое утро при встрече с «железным конем» даже в самые сильные морозы будет добрым.



    Чего только от амур-инфо не прочтёшь.

    Недавно писали что прогреваться нельзя - люди жалуются. И на этом же ресурсе - грейтесь люди, тогда и проблем не будет.

    Так как же быть?



    Грейтесь в разрешенных для этого местах.

  • КанзаС

    КанзаС
    8 часов назад

    Машинку свою любить надо и ухаживать за ней вовремя....и не придётся тогда деньги отогревальщикам отдавать...А то минус 35 и уже пол города замёрзли...масло на зимнее не пробовали осенью менять хотя бы ?

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    тупо писать раз в год или два менять аккумулятор. у меня один прослужил 8 лет. без зимней эксплуатации. 4-5 лет это норма. ночью нужно не спать а выставить прогрев пару раз за ночь. а эти рубилы денег вам особенно и не помогут.

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    46врмрп8ш

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем. Такие специалисты - идите лесом, или у этих специалистов свои магазины и их советы - двигатель торговли? Да и масло через 5 т км. меняет только удод.



    полностью согласен. для многих марок машин масло зимой и летом идёт одной вязкости. это как правило цепной ГРМ.

  • dima_moroz

    dima_moroz
    6 часов назад

    Морозы всегда виновники ремонта авто)

  • neverstop

    neverstop
    5 часов назад

    Как то один раз пришлось обращаться за отогревом машины, так они мне тау нагрели, что автомат переключался только с помощью двух рук, пришлось автомат менять.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    46врмрп8ш

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем.



    откуда берутся такие фантазеры?



  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    5 часов назад

    oenesterov

    46врмрп8ш

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем.



    откуда берутся такие фантазеры?



    наездники !!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    oenesterov
    46врмрп8ш

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем.



    откуда берутся такие фантазеры?





    В чем фантазия? Менять свечи через 16 ткм - вот это фантазия чудных специалистов.

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    46врмрп8ш

    АКБ раз в 1-2 года? Езжу 8-й. Свечи через 16 т. км.? Прошел более 100 т км. на одних и тех же, нет проблем. Такие специалисты - идите лесом, или у этих специалистов свои магазины и их советы - двигатель торговли? Да и масло через 5 т км. меняет только удод.



    Если автомобиль новый и дорогой , что бы сохранить гарантию надо все так и делать как в статье сказано , а если денег много , так можно вообще никогда не менять ничего , сразу на свалку , че мучаться то , да новое купить

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