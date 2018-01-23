Половину курсантов Амурского кадетского корпуса отпустили домой из-за ОРВИ

Одну роту курсантов Амурского кадетского корпуса отпустили домой из-за роста острой респираторно-вирусной инфекции. От занятий на неделю освободили 112 воспитанников.

Карантин в учреждении не объявлен, заявили в кадетском корпусе. Чтобы предотвратить рост заболеваемости в учебном заведении, роту, в которой оказалось сразу несколько заболевших, на неделю распустили по домам.

«Это просто простудные заболевания. Дети постоянно находятся в закрытом помещении. Один, два, три человека пришли из увольнения заболевшие, и инфекция распространилась в воскресенье и понедельник. Сейчас они учатся дистанционно и получают домашние задания. Учебный процесс не прерван», – рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Амурского кадетского корпуса Альберт Михеев.

В понедельник, 29 января, все кадеты должны вернуться в корпус. Всего в учебном заведении обучаются 228 курсантов. Они разделены на две роты и проживают в разных помещениях. Первая рота продолжает обучение в обычном режиме, курсанты чувствуют себя хорошо, пояснили в учебном заведении.