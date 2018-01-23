Штрафы за нарушение земельного законодательства пополнили бюджет Благовещенска на 2,5 миллиона

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За 2017 год в бюджет города Благовещенска взыскали более 2,5 миллиона рублей штрафов за нарушения земельного законодательства. Об этом рассказали во вторник, 23 января, на планерном совещании в городской администрации.

На совещании под председательством мэра Валентины Калиты обсудили проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю в Благовещенскеа. Как рассказала начальник земельного управления администрации города Юлия Сидорова, за 2017 год была проведена 221 проверка использования и 51 плановый осмотр земельных участков. Выявили 344 нарушения требований земельного законодательства. В 2016 году их было больше – 384.

В управление Росреестра по Амурской области для привлечения нарушителей к административной ответственности направили 262 материала в отношении граждан: в 239 случаях речь идет о самовольном занятии земельных участков; в 23 – о фактах использования земельного участка не по разрешенному использованию; в двух – о фактах неиспользования земельного участка. В отношении юридических лиц, было направлено четыре материала о нарушении административной ответственности.

В 2017 году было подготовлено 43 постановления администрации города о вывозе 544 объектов движимого имущества, владельцы которых неизвестны. С целью принудительного устранения нарушений земельного законодательства по материалам отдела муниципального земельного контроля правовое управление подало 49 исковых заявлений в суд, из которых удовлетворены были 28 исков.

По информации управления Росреестра, общая сумма штрафов, наложенная за нарушения земельного законодательства, в том числе за неоплату штрафа и неисполнение предписания, за минувший год составила более 6,4 миллиона рублей. Юлия Сидорова отметила, что общая сумма штрафов, взысканная за 12 месяцев 2017 года в бюджет города Благовещенска, составила более 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.