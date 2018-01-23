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23 января 2018, 15:28 0

Благовещенский РКЦ судится с УФАС из-за информации на платежных документах

Благовещенский РКЦ судится с УФАС из-за информации на платежных документах
Фото: 64novostroy.ru

ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» оспаривает решение УФАС России по Амурской области о незаконности информации, размещенной на платежных документах. Антимонопольщики признали информацию незаконной. В РКЦ с этим не согласны.

В ноябре 2017 года УФАС России по Амурской области было вынесено решение о том, что информация, размещенная на оборотной стороне платежных документов за август 2017 года, является незаконной. ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» вынесли предписание о прекращении нарушения законодательства «О рекламе». С решением УФАС ООО «БлагРКЦ» не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Амурской области. Общество требует признать незаконным это решение и отменить вынесенное предписание.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 февраля, сообщает пресс-секретарь Арбитражного суда Амурской области Анастасия Москвина.

Антимонопольная служба считает, что «Благ-РКЦ» нарушает закон«О рекламе». РКЦ приводит довод о том, что реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме, с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования.

Позиция РКЦ сводится к тому, что платежный документ на оплату коммунальных услуг, на обороте которого размещена информация, доставляется конкретному гражданину-потребителю, с указанием фамилии, имени, отечества, и такая информация не может расцениваться как адресованная неопределенному кругу лиц.

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#ЖКХ #суды

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