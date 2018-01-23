На зейском мосту на въезде в Благовещенск загорелся автомобиль (видео)

23 января на въезде в Благовещенск, на мосту через реку Зею, загорелся автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 13:56. Загорелся моторный отсек автомобиля марки Mazda, это произошло недалеко от поста ГИБДД. Пожар удалось ликвидировать в 14:10.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: instagram.com/blag_dtp