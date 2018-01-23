Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
23 января 2018, 15:13 0

На зейском мосту на въезде в Благовещенск загорелся автомобиль (видео)

На зейском мосту на въезде в Благовещенск загорелся автомобиль (видео)

23 января на въезде в Благовещенск, на мосту через реку Зею, загорелся автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 13:56. Загорелся моторный отсек автомобиля марки Mazda, это произошло недалеко от поста ГИБДД. Пожар удалось ликвидировать в 14:10.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 3403

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Под Углегорском опрокинулся автомобиль ДПС
Происшествия 1

В Приамурье сотрудники ГИБДД помогли водителям тягачей, застрявших на трассе
Происшествия 9

На благовещенской АЗС топливо вылилось на землю (видео)
Общество 1

В Бурейском районе в ДТП погиб человек