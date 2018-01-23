Пожар в двухэтажном коттедже в Чигирях потушили

В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения Чигирей и Благовещенска, спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. Всего на месте работали 40 человек и 13 единиц техники.

По факту происшествия проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пострадавших нет.

Глава администрации Чигиринского сельсовета Любовь Андреева рассказала ИА «Амур.инфо», что горевший коттедж находится по адресу: улица Нагорная, 5.

«Там строили коттедж брат с сестрой, родные, у нее трое детей. Не могу точно сказать, проживали они там или нет, потому что строительство только недавно до окончания довели. Но фактически они еще не прописаны по этому адресу, и дом не зарегистрирован. Я не знаю, переехали они туда или нет», – сказала Любовь Андреева.

Она отметила, что причина пожара пока неизвестна.