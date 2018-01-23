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сегодня, 13:56 0

Юным амурчанам помогут открыть ИП и начать дело

Юным амурчанам помогут открыть ИП и начать дело
Фото: nversia.ru

Юным амурчанам помогут организовать индивидуальное предприятие. Программа Росмолодежи «Ты – предприниматель» даст возможность организовать свое дело людям от 14 до 30 лет. Несовершеннолетние с помощью родителей могут подать заявку в налоговую службу.

На развитие этой программы в Приамурье федеральные власти направят определенное финансирование. Всего в 2018 году на поддержку амурского бизнеса выделят более 90 миллионов рублей, в прошлом году было около семи миллионов. По словам начальника отдела областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Татьяны Кочергиной, также деньги пойдут на погашение кредитных долгов.

Предполагается выделение еще 50 миллионов рублей. По словам губернатора Амурской области, их распределят по желанию предпринимательского сообщества. Уже сейчас они разработали несколько вариантов, сообщает информационная служба радио «Эхо Москвы в Благовещенске»

Подробности в рубрике «Интервью» на сайте Амур.инфо.

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#экономика

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