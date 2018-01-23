Морозы не отступают: прогноз погоды в Приамурье на 24 января

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Ждать потепления амурчанам пока не стоит. По прогнозу амурских синоптиков, в области в ночь на 24 января столбик термометра в отдельных районах опустится до минус 47 градусов.

24января в Амурской области прогнозируют небольшую облачность. Местами по востоку пройдет слабый снег, в отдельных районах – морозный туман.Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, в отдельных районах он усилится до 12 метров.

Ночью в среднем температура будет держаться на уровне 34-39 градусов ниже нуля, при прояснении может похолодать до 47 градусов. День принесет 23-28 градусов со знаком минус, по крайним северным районам – до минус 35 градусов.

В Благовещенске 24 января осадков не будет. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Ночью температура достигнет 37 градусов мороза, а днем – 25-27 градусов со знаком минус.