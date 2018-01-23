В Приамурье ограничивают скорость движения поездов из-за сильных морозов

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Забайкальская железная дорога начала работать в особом режиме. Это связано с установлением аномально низких температур в Забайкальском крае и Амурской области, говорится на сайте ЗабЖД. Среди предпринятых мер – ограничение скорости движения грузовых составов.

При снижении температуры воздуха до минус 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых поездов от 60 до 40 километров в час. Это нужно для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства подвижного состава.

На всех участках Забайкальской железной дороги усилено наблюдение за состоянием инфраструктуры. С повышенной бдительностью регулярно ведется осмотр пути. Организован контроль за возможными изменениями в металле, возникающими под воздействием низких температур. С помощью специальной техники осуществляется ультразвуковое сканирование рельсов – это помогает выявлять любые дефекты на стадии зарождения.

Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния искусственных сооружений – мостов и тоннелей, а также энергооборудования и устройств железнодорожной автоматики.

Во всех оперативных подразделениях проведены дополнительные инструктажи по технике безопасности при работе в условиях низких температур. Сотрудники обеспечены теплой спецодеждой, обувью, средствами от обморожения, отмечает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Предусмотрено дополнительное снабжение вагонов пассажирских поездов углем по маршруту следования.

На дороге организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб.