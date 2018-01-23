Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

В Приамурье ограничивают скорость движения поездов из-за сильных морозов

В Приамурье ограничивают скорость движения поездов из-за сильных морозов
Фото: pikabu.ru

Забайкальская железная дорога начала работать в особом режиме. Это связано с установлением аномально низких температур в Забайкальском крае и Амурской области, говорится на сайте ЗабЖД. Среди предпринятых мер – ограничение скорости движения грузовых составов.

При снижении температуры воздуха до минус 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых поездов от 60 до 40 километров в час. Это нужно для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства подвижного состава.

На всех участках Забайкальской железной дороги усилено наблюдение за состоянием инфраструктуры. С повышенной бдительностью регулярно ведется осмотр пути. Организован контроль за возможными изменениями в металле, возникающими под воздействием низких температур. С помощью специальной техники осуществляется ультразвуковое сканирование рельсов – это помогает выявлять любые дефекты на стадии зарождения.

Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния искусственных сооружений – мостов и тоннелей, а также энергооборудования и устройств железнодорожной автоматики.

Во всех оперативных подразделениях проведены дополнительные инструктажи по технике безопасности при работе в условиях низких температур. Сотрудники обеспечены теплой спецодеждой, обувью, средствами от обморожения, отмечает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Предусмотрено дополнительное снабжение вагонов пассажирских поездов углем по маршруту следования.

На дороге организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб.

Просмотров всего: 257

#погода #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Морозы не отступают: прогноз погоды в Приамурье на 24 января
Происшествия

Один из участников подставных аварий в Благовещенске отделался штрафом
Происшествия 3

Момент трагического столкновения машин на Пхукете сняла видеокамера (видео)

Общество

С 1 февраля автобус № 8 снова будет заходить в поселок Новый