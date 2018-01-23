В поддержку Владимира Путина в Приамурье собрали 10 тысяч подписей

Сбор подписей в поддержку савыдвиженца Владимира Путина на должность президента Российской Федерации в Амурской области завершен. Подписные листы уже сдали в центральный штаб.

Поддержку Путину выразили 10 тысяч амурчан. Именно столько подписей собрала инициативная группа на территории Приамурья. Сбор стартовал в Благовещенске 9 января. Пункты сбора разместили в крупных торговых центрах областной столицы.

Всего в Амурской области собрали около 10 000 подписей.

Обратиться к самовыдвиженцу Владимиру Путину или передать ему пожелания могут теперь и амурчане. В Благовещенске открылась общественная приемная кандидата.