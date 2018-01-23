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23января
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сегодня, 14:17 2

В поддержку Владимира Путина в Приамурье собрали 10 тысяч подписей

В поддержку Владимира Путина в Приамурье собрали 10 тысяч подписей

Сбор подписей в поддержку савыдвиженца Владимира Путина на должность президента Российской Федерации в Амурской области завершен. Подписные листы уже сдали в центральный штаб.

Поддержку Путину выразили 10 тысяч амурчан. Именно столько подписей собрала инициативная группа на территории Приамурья. Сбор стартовал в Благовещенске 9 января. Пункты сбора разместили в крупных торговых центрах областной столицы.

Всего в Амурской области собрали около 10 000 подписей.

Обратиться к самовыдвиженцу Владимиру Путину или передать ему пожелания могут теперь и амурчане. В Благовещенске открылась общественная приемная кандидата.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 минут назад

    Какие молодцы, эти десять тысяч амурчан. Радует только одно, их немного.

  • Max412

    Max412
    6 минут назад

    Единственное, что хочется пожелать Владимиру Путину - УЙДИ УЖЕ НАКОНЕЦ!!! Хватит обманывать и обдирать нищих жителей страны!!! Уйди по хорошему - не доводи до "оранжевой" революции и войны...

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