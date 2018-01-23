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23января
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сегодня, 13:22 0

В Приамурье начал работать штаб и приемная самовыдвиженца Владимира Путина

В Приамурье начал работать штаб и приемная самовыдвиженца Владимира Путина

Региональная общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина открылась в столице Амурской области. Штаб разместился в здании Федерации профсоюзов.

Штаб по поддержке кандидата Владимира Путина открылся по адресу: улица Ленина, 120. Там же работает общественная приемная кандидата на пост президента страны. Амурчан готовы принять в кабинете № 5 с 9 до 18 часов. Выходные – воскресенье и понедельник.

«При посещении региональной общественной приемной кандидата граждане заполняют бланки сообщений, предложений, наказов по определенной форме. Заполненные бланки передаются в центральный штаб», – сообщили в штабе.

Обратиться в региональную общественную приемную кандидата Владимира Путина можно и по телефону: 52-01-18.

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#выборы #российская власть

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