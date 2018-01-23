Губернатор Приамурья пригрозил отставкой чиновникам, из-за которых мерзнут люди

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Министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев отчитался губернатору о результатах проверок жалоб амурчан на холод в квартирах. Из более чем 150 обращений подтвердились только 25. При этом глава региона подчеркнул, что готовность к зиме – показатель работы чиновников на местах и добавил, что с неквалифицированными кадрами надо расставаться.

С конца декабря 2017 года до середины января 2018 года через Инстаграм губернатору поступило 167 жалоб от жителей различных районов Приамурья на низкие температуры в квартирах.

«Инспекцией установлено, что в 144 квартирах температура соответствовала норме. В 11 квартир сотрудникам жилинспекции не удалось попасть. Факты несоответствия температурного режима в квартирах подтвердились в 25 случаях по всей области», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Основными причинами пониженных температур стали неисправность внутридомовых систем отопления, промерзание стен и фасадов, устранение порывов и ремонтные работы на котельных, невыполнение обязательств по настройке внутридомовых систем отопления сотрудниками управляющей компании.

При этом, по словам губернатора, ему неоднократно поступали сообщения о том, что сотрудники инспекций посещают квартиры, когда в домах работают обогреватели, и не всегда температуру в домах можно точно установить. По информации министерства ЖКК, жилинспекция составляла акты осмотра именно при неработающих обогревателях, о чем свидетельствуют акты, подписанные жильцами.

«Наши специалисты приезжали и в 01:00 и в 04:00, замеряли температуру в то время, которое устанавливали граждане. Все результаты проверок подписаны лично заявителем, которым выдана копия документа. В настоящее время проведены переговоры со строительными организациями, которые обязались устранить свои ошибки в ряде домов. Выданы предписания управляющим компаниям по настройке систем отопления», – пояснил Сергей Гордеев.

На встрече также прозвучало, что жителям Бурейского района, которым начислялись завышенные коммунальные платежи, сделают перерасчет. В результате порыва на теплотрассе были низкие температуры в домах, а начисление за коммунальные услуги проводилось в соответствии с нормативами. Новые квитанции люди должны получить с 25 по 1 февраля.

Кроме того, массовым стало обращение жителей дома в микрорайоне Солнечный города Зеи. Там управляющая компания не исполняла обязанности и не настроила систему отопления в доме. Жилинспекцией уже переданы материалы в суд с требованием о лишении лицензии на деятельность управляющей компании.

«По всем случаям материалы необходимо направить в органы прокуратуры. Готовность жилых домов к зимнему периоду – показатель того, как контролирующие органы и власти на местах выполняют свои обязанности и готовят жилой фонд к зиме. Если чиновники не справляются со своими обязанностями и допускают случаи, когда люди мерзнут у себя дома, значит, надо расставаться с такими неквалифицированными кадрами», – подытожил Александр Козлов.