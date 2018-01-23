Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:01 7

Губернатор Приамурья пригрозил отставкой чиновникам, из-за которых мерзнут люди

Губернатор Приамурья пригрозил отставкой чиновникам, из-за которых мерзнут люди
Фото: amurobl.ru

Министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев отчитался губернатору о результатах проверок жалоб амурчан на холод в квартирах. Из более чем 150 обращений подтвердились только 25. При этом глава региона подчеркнул, что готовность к зиме – показатель работы чиновников на местах и добавил, что с неквалифицированными кадрами надо расставаться.

С конца декабря 2017 года до середины января 2018 года через Инстаграм губернатору поступило 167 жалоб от жителей различных районов Приамурья на низкие температуры в квартирах.

«Инспекцией установлено, что в 144 квартирах температура соответствовала норме. В 11 квартир сотрудникам жилинспекции не удалось попасть. Факты несоответствия температурного режима в квартирах подтвердились в 25 случаях по всей области», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Основными причинами пониженных температур стали неисправность внутридомовых систем отопления, промерзание стен и фасадов, устранение порывов и ремонтные работы на котельных, невыполнение обязательств по настройке внутридомовых систем отопления сотрудниками управляющей компании.

При этом, по словам губернатора, ему неоднократно поступали сообщения о том, что сотрудники инспекций посещают квартиры, когда в домах работают обогреватели, и не всегда температуру в домах можно точно установить. По информации министерства ЖКК, жилинспекция составляла акты осмотра именно при неработающих обогревателях, о чем свидетельствуют акты, подписанные жильцами.

«Наши специалисты приезжали и в 01:00 и в 04:00, замеряли температуру в то время, которое устанавливали граждане. Все результаты проверок подписаны лично заявителем, которым выдана копия документа. В настоящее время проведены переговоры со строительными организациями, которые обязались устранить свои ошибки в ряде домов. Выданы предписания управляющим компаниям по настройке систем отопления», – пояснил Сергей Гордеев.

На встрече также прозвучало, что жителям Бурейского района, которым начислялись завышенные коммунальные платежи, сделают перерасчет. В результате порыва на теплотрассе были низкие температуры в домах, а начисление за коммунальные услуги проводилось в соответствии с нормативами. Новые квитанции люди должны получить с 25 по 1 февраля.

Кроме того, массовым стало обращение жителей дома в микрорайоне Солнечный города Зеи. Там управляющая компания не исполняла обязанности и не настроила систему отопления в доме. Жилинспекцией уже переданы материалы в суд с требованием о лишении лицензии на деятельность управляющей компании.

«По всем случаям материалы необходимо направить в органы прокуратуры. Готовность жилых домов к зимнему периоду – показатель того, как контролирующие органы и власти на местах выполняют свои обязанности и готовят жилой фонд к зиме. Если чиновники не справляются со своими обязанностями и допускают случаи, когда люди мерзнут у себя дома, значит, надо расставаться с такими неквалифицированными кадрами», – подытожил Александр Козлов.

Просмотров всего: 753

#губернатор #ЖКХ #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    вот это правильно-и срок им дать

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    холода стоят не сочинские

  • hghhgh

    hghhgh
    1 час назад

    подскажите как обратиться с жалобой по данному поводу к губернатору

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Не верю. (с)

  • STERN

    STERN
    1 час назад

    hghhgh

    подскажите как обратиться с жалобой по данному поводу к губернатору



    http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/Reception

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    16 минут назад

    Что бы зимой было тепло, надо и летом спрашивать.

    А то, в апреле замок на кочегарку повесят и до ноября...

  • Пчела

    Пчела
    41 секунда назад

    https://www.instagram.com/gubernatorlive/

    Попробуйте через инстаграм написать либо на сайт правительства.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

В Благовещенске ограничили движение транспорта на двух улицах
Происшествия 15

Амурский минздрав опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы
Общество 12

Областное министерство культуры изменило название и расширило функции
Общество

Из аварийного жилья в зоне БАМа переселили больше, чем планировали