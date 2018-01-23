В центре Благовещенска под колеса иномарки попала школьница

Водитель иномарки сбил школьницу на перекрестке улиц Шевченко и Горького в областной столице. С места аварии ребенка с травмами увезли в больницу.

Авария произошла около 11 часов 23 января. Школьница 2009 года рождения переходила перекресток по улице Шевченко на разрешающий сигнал светофора. В момент, когда ребенок начал движение, на перекресток выехала Toyota Camry. Затормозить водитель не успел, и произошло столкновение.

Девочка получила травмы. По предварительной информации, у пострадавшей перелом ноги. Врачи скорой помощи доставили школьницу в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Водитель Toyota Camry остался на месте ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.