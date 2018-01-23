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сегодня, 12:39 10

В центре Благовещенска под колеса иномарки попала школьница

В центре Благовещенска под колеса иномарки попала школьница

Водитель иномарки сбил школьницу на перекрестке улиц Шевченко и Горького в областной столице. С места аварии ребенка с травмами увезли в больницу.

Авария произошла около 11 часов 23 января. Школьница 2009 года рождения переходила перекресток по улице Шевченко на разрешающий сигнал светофора. В момент, когда ребенок начал движение, на перекресток выехала Toyota Camry. Затормозить водитель не успел, и произошло столкновение.

Девочка получила травмы. По предварительной информации, у пострадавшей перелом ноги. Врачи скорой помощи доставили школьницу в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Водитель Toyota Camry остался на месте ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 1946

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • hghhgh

    hghhgh
    1 час назад

    куда вы гоняете отморозки, лишение прав пожизненно нахер

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    видеорегистратор!!!! и все будет ясно, дети тоже по разному переходят улицу. (молчу про велосипеды)

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    дети и в целом пешеходы по-разному переходят...Но фраза переходила НА РАЗРЕШАЮЩИЙ сигнал светофора ни о чем не говорит??

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Согласен, от детей все можно ожидать , сначало идут не обращая на переход а потом бегут как угарелые , а в ушах наушники.

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    ну для того мы, водители, и учились в автошколах, и имеем права, и мы не дети, чтобы понимать и ожидать от маленьких пешеходов, все, что угодно!! но в районе школы, пешеходных переходов, и перекрестков, на которых уже горит для нас красный, а для пешеходов зеленый -куда лететь?? девочка шла на зеленый по переходу. ВСЕ, какие вопросы еще могут быть.

  • Это да 64

    Это да 64
    43 минуты назад

    Я не говорю об этом случае, читайте хорошо.Сам не летаю на перекрёсках так как знаю что дети разные и лучше подстраховаться.

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    водитель не скрылся, помощь оказана, органы разберутся.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    27 минут назад

    Уже готовы Водилы на костре сжечь. А ситуации никто не знает, там большой перекресток и возможно при повороте на лево не пропустил ребёнка, а может и ребёнок бегом перебегал. Всякое может быть, тем более водитель не свалил. У нас же детей учат как - горит зеленый можно смело идти.

  • STERN

    STERN
    14 минут назад

    Это да 64

    Согласен, от детей все можно ожидать , сначало идут не обращая на переход а потом бегут как угарелые , а в ушах наушники.



    Это должны учитывать водители. Момент возникновения опасности, когда пешеход (ребенок) находился еще на тротуаре в зоне видимости с места водителя.

  • STERN

    STERN
    11 минут назад

    Затормозить водитель не успел, и произошло столкновение.

    Не столкновение, а НАЕЗД.

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