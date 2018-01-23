Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 0

Один из участников подставных аварий в Благовещенске отделался штрафом

Один из участников подставных аварий в Благовещенске отделался штрафом
Фото: www.1gai.ru

В Благовещенском городском суде продолжают рассматривать дела по мошенничеству в сфере автострахования – судят организаторов и участников инсценированных аварий. В отношении одного из них, обвиняемого по четырем эпизодам, прекратили уголовное дело и назначили судебный штраф.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске была выявлена группа лиц, которая занималась организацией подставных аварий. Их устраивали для того, чтобы получать деньги от страховых компаний. В деле фигурировали 16 подозреваемых, а число преступных эпизодов насчитывает 17.

В январе 2018 года двух обвиняемых оштрафовали за мошенничество. Судили троих амурчан, состоявших в сговоре. В отношении двоих из них, кто был задействован в одном преступном эпизоде, прекратили уголовное дело и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей каждому. В отношении третьего подсудимого уголовное дело выделили в отдельное производство.

Еще один участник дела о подставных авариях обвиняется сразу по четырем эпизодам. В некоторых из них он выступает участником, в других – организатором. За первую инсценированную аварию соучастники получили со страховых компаний 374 755 рублей; за вторую – 148 755; за третью – 315 000; за четвертую – 25 000 рублей.

В судебном заседании защитник подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подсудимый ранее не был судим, ущерб, причиненный страховым компаниям, был возмещен в полном объеме.

Суд принял решение прекратить уголовное дело и назначил ему судебный штраф: по 30 тысяч рублей за каждый эпизод, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 1072

#криминал #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожар в двухэтажном коттедже в Чигирях потушили
Общество

В Приамурье ограничивают скорость движения поездов из-за сильных морозов
Происшествия 10

В центре Благовещенска под колеса иномарки попала школьница
Происшествия

В Чигирях горит двухэтажный коттедж (видео)