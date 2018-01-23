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23января
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сегодня, 12:02 0

В Чигирях горит двухэтажный коттедж (видео)

В Чигирях горит двухэтажный коттедж (видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

Пожар в двухэтажном жилом доме тушат в селе Чигири Благовещенского района. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают огнеборцы села и областного центра.

О возгорании на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска сообщили в 10:48. Звонивший рассказал, что в Чигирях по улице Нагорной полыхает двухэтажный деревянный жилой дом.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения села Чигири и города Благовещенска, спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. К этому моменту дом уже был объят огнем. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

С огнем борются 35 человек, они используют 11 единиц техники.

«Пожарные развернули на месте штаб пожаротушения. Этот район села считается безводным, ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии более километра, организован подвоз воды к месту пожара. Перебоев с подачей воды нет. На данный момент пожар локализован», – рассказали в пресс-службе амурского управления МЧС.

Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.

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#МЧС #происшествия

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