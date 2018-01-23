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Грабители ломбарда попали на видео в Благовещенске

Грабители ломбарда попали на видео в Благовещенске

Амурская полиция просит помочь опознать грабителей. В совершении преступления подозревают двоих молодых людей. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Ломбард в Благовещенске среди бела дня ограбили молодые люди. Двое парней 19 января зашли в помещение и на глазах у продавца, под прицелом камеры наблюдения похитили имущество. Ущерб составил около 160 тысяч рублей. Другие обстоятельства дела в полиции не разглашают в интересах следствия.

Задержать молодых людей пока не удалось. Полиция просит граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемых и распространяет приметы грабителей.

Это двое мужчин, на вид им по 25 лет. Первый ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в куртку с капюшоном чёрного цвета с серыми вставками в районе лопаток и шапку темно-серого цвета с помпоном, джинсы темно-синего цвета и черные ботинки.

Его товарищ выше – рост около 180 сантиметров, также худощавого телосложения. Был одет в шапку тёмного цвета, черную куртку, перчатки и черные кроссовки с белыми вставками по бокам.

Любую информацию о молодых людях, подозреваемых в грабеже, ждут в полиции по телефонам: 02, 8(41642) 59-41-05, 8-914-559-20-00.

Просмотров всего: 1869

#происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Нет видео,нет содействия граждан.

  • Техосмотр

    Техосмотр
    2 часа назад

    в ломбарде, который оборудован как банковская касса (судя по видео) просто зашли и взяли на глазах у продавца. Мне кажется надо спросить у продавца кто это был и как их найти.

    А пилиция, если бы захотела, нашла бы в один день, проведя нехитрые ОРМ.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    робин гуды

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Сталин тоже эксами занимался

  • abadonna

    abadonna
    32 минуты назад

    Ст. 161 УК РФ. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Как то очень спокойно для грабежа ушли ребята. Да и сам факт хищения на видео почему то скромно не показали.

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