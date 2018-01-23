Грабители ломбарда попали на видео в Благовещенске

Амурская полиция просит помочь опознать грабителей. В совершении преступления подозревают двоих молодых людей. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Ломбард в Благовещенске среди бела дня ограбили молодые люди. Двое парней 19 января зашли в помещение и на глазах у продавца, под прицелом камеры наблюдения похитили имущество. Ущерб составил около 160 тысяч рублей. Другие обстоятельства дела в полиции не разглашают в интересах следствия.

Задержать молодых людей пока не удалось. Полиция просит граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемых и распространяет приметы грабителей.

Это двое мужчин, на вид им по 25 лет. Первый ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в куртку с капюшоном чёрного цвета с серыми вставками в районе лопаток и шапку темно-серого цвета с помпоном, джинсы темно-синего цвета и черные ботинки.

Его товарищ выше – рост около 180 сантиметров, также худощавого телосложения. Был одет в шапку тёмного цвета, черную куртку, перчатки и черные кроссовки с белыми вставками по бокам.

Любую информацию о молодых людях, подозреваемых в грабеже, ждут в полиции по телефонам: 02, 8(41642) 59-41-05, 8-914-559-20-00.