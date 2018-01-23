«Хабаровских живодерок» этапировали в колонию Иркутской области

Фото: ria.ru

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе", — прокомментировал Дмитрий Баданин, пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края.

Где именно «живодерки» будет отбывать наказание, официальный источник комментировать отказался. Однако в хабаровских СМИ сообщается, что отправили девушек в иркутскую колонию.

В августе 2017 года приговор хабаровчанкам и их знакомому по делу о жестоких убийствах животных вынес суд Индустриального района Хабаровска. Установлено, что жертвами юных живодерок стали 15 животных и птиц. За это они получили по 150 часов работ. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые подсудимым также назначены наказания.

Как сообщало Амур.инфо, летом 2016 года несовершеннолетние подруги калечили и убивали животных. Фото издевательств живодерки публиковали в социальных сетях. Дело получило широкий общественный резонанс. В ходе расследования следователи выявили и иные эпизоды.

Алена Савченко осуждена по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По совокупности всех преступлений она получила четыре года и три месяца лишения свободы.

Алина Орлова осуждена по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Разбой». Она получила три года и десять дней лишения свободы.

Виктор Смышляев, приятель Орловой и Савченко, осужден на три года колонии общего режима по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В декабре 2017 года, Хабаровский краевой суд после апелляции осужденных уменьшил срок заключения Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет. Объясняется это тем, что срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек.

Приговор, вынесенный Смышляеву, оставлен без изменений.