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сегодня, 11:34 11

«Хабаровских живодерок» этапировали в колонию Иркутской области

«Хабаровских живодерок» этапировали в колонию Иркутской области
Фото: ria.ru

Две жительницы Хабаровска, осужденные за жестокое обращение с животными, отправились к месту отбывания наказания. Из хабаровского СИЗО, в котором они находились во время следствия и суда, их отправили в колонию Иркутской области, сообщают РИА Новости.

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе", — прокомментировал Дмитрий Баданин, пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края.

Где именно «живодерки» будет отбывать наказание, официальный источник комментировать отказался. Однако в хабаровских СМИ сообщается, что отправили девушек в иркутскую колонию.

В августе 2017 года приговор хабаровчанкам и их знакомому по делу о жестоких убийствах животных вынес суд Индустриального района Хабаровска. Установлено, что жертвами юных живодерок стали 15 животных и птиц. За это они получили по 150 часов работ. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые подсудимым также назначены наказания.

Как сообщало Амур.инфо, летом 2016 года несовершеннолетние подруги калечили и убивали животных. Фото издевательств живодерки публиковали в социальных сетях. Дело получило широкий общественный резонанс. В ходе расследования следователи выявили и иные эпизоды.

Алена Савченко осуждена по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По совокупности всех преступлений она получила четыре года и три месяца лишения свободы.

Алина Орлова осуждена по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Разбой». Она получила три года и десять дней лишения свободы.

Виктор Смышляев, приятель Орловой и Савченко, осужден на три года колонии общего режима по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В декабре 2017 года, Хабаровский краевой суд после апелляции осужденных уменьшил срок заключения Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет. Объясняется это тем, что срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек.

Приговор, вынесенный Смышляеву, оставлен без изменений.

Просмотров всего: 1973

#животные #закон #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    на дыбу овцу одну и вторую, а потом - на кол, что б удовольствие вечное испытывали.Сволочи.

  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    прям в точку)!

  • суслик матерый

    суслик матерый
    2 часа назад

    как это истек срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек? Летом 2016г кромсали животных, а в 2017 истек? Мерзавки

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Год отсидят и выйдут

  • Urasik

    Urasik
    1 час назад

    Преступление резонансное могут и не отпустить через год

  • OT

    OT
    1 час назад

    Что-то маразма к людям много. Ну живодеры. А на скотобойне не живодеры?

    В каждом подворье есть живность и любая хозяйка живодеоничает отрубая головы гусям, курям и даже загоняя нож визжащему поросенку или перерезая горло барашке внимательно следя за тем, чтоб кровью истекал не разбрызгивая..

    Ведь власть превратили в живодера над человеком, а это в какие нравственные правила вписывается?

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    47 минут назад

    OT

    Что-то маразма к людям много. Ну живодеры. А на скотобойне не живодеры?

    В каждом подворье есть живность и любая хозяйка живодеоничает отрубая головы гусям, курям и даже загоняя нож визжащему поросенку или перерезая горло барашке внимательно следя за тем, чтоб кровью истекал не разбрызгивая..

    Ведь власть превратили в живодера над человеком, а это в какие нравственные правила вписывается?



    Ну не знаю если вы каждый день приносите гусей курей и режете их дома то вы точно живодер. Я сама с деревни и открою вам секрет если надо зарезать кабанчика или корову

    Просили специального мужика (соседа) который специалист, а то были случаи, когда знакомый решил сам зарезать кабанчика не считая разнесенной стайки чуть сосед на тот свет не ушел. Благо сосед с ружьем прибежал и добил кабанчика. Не смешиваете убийство

    Для питания и убийство для получения удовольствия от страдания животного

  • OT

    OT
    32 минуты назад

    Леночка 19--

    OT

    Что-то маразма к людям много. Ну живодеры. А на скотобойне не живодеры?

    В каждом подворье есть живность и любая хозяйка живодеоничает отрубая головы гусям, курям и даже загоняя нож визжащему поросенку или перерезая горло барашке внимательно следя за тем, чтоб кровью истекал не разбрызгивая..

    Ведь власть превратили в живодера над человеком, а это в какие нравственные правила вписывается?



    Ну не знаю если вы каждый день приносите гусей курей и режете их дома то вы точно живодер. Я сама с деревни и открою вам секрет если надо зарезать кабанчика или корову

    Просили специального мужика (соседа) который специалист, а то были случаи, когда знакомый решил сам зарезать кабанчика не считая разнесенной стайки чуть сосед на тот свет не ушел. Благо сосед с ружьем прибежал и добил кабанчика. Не смешиваете убийство

    Для питания и убийство для получения удовольствия от страдания животного



    Причем тут смешивание удовольствия для страдания животного. Вы прекрасно понимиаете, что влюбой форме убийство страдание осознаваемое хоть живодером, хоть из хозяйственных нужд.

    Вы так и не имеете осознания того, что человек живодер всегда будет над животным, но как сознательный он не может преступить до живодлерства над себе подобным. Имено это и творят над виновниками власть.

    К стати я работал на свиноферме и знаю одного "живодера" всегда носившего нож с узеньким лезвием. Он умел резать тихо и спокойно в сердце этим специально продуманным ножом.

  • Ткач

    Ткач
    13 минут назад

    Посадите тогда всех сотрудников музеев.

  • Ткач

    Ткач
    13 минут назад

    Посадите тогда всех сотрудников музеев.

  • Ткач

    Ткач
    13 минут назад

    Посадите тогда всех сотрудников музеев.

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