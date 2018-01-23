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23января
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сегодня, 10:42 5

Благовещенская команда КВН попала в телевизионную Первую лигу

Благовещенская команда КВН попала в телевизионную Первую лигу
Фото: олимпийский-парк.рф

По итогам XXIX Международного фестиваля в Сочи благовещенская команда КВН «Сборная района» попала в телевизионную Первую лигу. Всего в нем приняли участие пять амурских команд: «Дощечка», «Осторожно, ДВОКУ!», «Сборная Амурской области», «Сборная района» и «Стерео».

В Сочи приехало более 400 команд КВН. Конкурсный смотр проходил в два этапа. По итогам первого тура 120 коллективов получили повышенный рейтинг. В этом списке оказались три благовещенские команды: «Стерео», «Дощечка» и «Сборная района».

По итогам фестиваля «Сборная Амурской области» будет играть в центральной Тихоокеанской лиге в Хабаровске, команда «Стерео» получила право на участие в любой центральной лиге Международного союза КВН. А «Сборную района» пригласили в сезон Первой лиги – одной из главных лиг КВН.

Игры Первой лиги проходят в Казани, это одна из пяти телевизионных лиг Международного союза КВН, включая Высшую. Редактируют ее редактор Высшей лиги Айдар Гараев (команда «Союз») и редактор Премьер-лиги Алексей Ляпичев (команда «Незолотая молодежь»).

Просмотров всего: 1108

#конкурсы #отдых

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Принесли денюжку в клювике семейке Масляковых...Хорошие буратины.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    2 часа назад

    Никогда не понимал этот дебильный КВН!

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Tayn Skittle

    Никогда не понимал этот дебильный КВН!



    Соболезную тебе.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    33 минуты назад

    Tayn SkittleНикогда не понимал этот дебильный КВН!


    Может, не в КВН дело?

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    2 минуты назад

    Рыыыж
    Tayn Skittle

    Никогда не понимал этот дебильный КВН!



    Соболезную тебе.


    А чё соболезнуешь то? Ну не понимаю я их дебильные шутки!!! А тем более как-то давно Благовская команда какая-то выступала в одном из выпусков КВН, по телеку показывали. Отстой и позорище было полное! Кроме песенки )) бабушка рядышком с дедушкой на протяжении всей передачи с их уст другого ничего не звучало!!!

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