Благовещенская команда КВН попала в телевизионную Первую лигу

Фото: олимпийский-парк.рф

По итогам XXIX Международного фестиваля в Сочи благовещенская команда КВН «Сборная района» попала в телевизионную Первую лигу. Всего в нем приняли участие пять амурских команд: «Дощечка», «Осторожно, ДВОКУ!», «Сборная Амурской области», «Сборная района» и «Стерео».

В Сочи приехало более 400 команд КВН. Конкурсный смотр проходил в два этапа. По итогам первого тура 120 коллективов получили повышенный рейтинг. В этом списке оказались три благовещенские команды: «Стерео», «Дощечка» и «Сборная района».

По итогам фестиваля «Сборная Амурской области» будет играть в центральной Тихоокеанской лиге в Хабаровске, команда «Стерео» получила право на участие в любой центральной лиге Международного союза КВН. А «Сборную района» пригласили в сезон Первой лиги – одной из главных лиг КВН.

Игры Первой лиги проходят в Казани, это одна из пяти телевизионных лиг Международного союза КВН, включая Высшую. Редактируют ее редактор Высшей лиги Айдар Гараев (команда «Союз») и редактор Премьер-лиги Алексей Ляпичев (команда «Незолотая молодежь»).