Глава Белогорска готов отчитаться по ФОКу перед заксобранием Амурской области

Фото: пресс-служба Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил председателю фракции заксобрания Амурской области от ЛДПР Ольге Петайчук инициировать его заслушивание перед всеми депутатами законодательного собрания.

Накануне Ольга Петайчук после того, как фракция ЛДПР проигнорировала посещение ФОКа, пригласила Станислава Мелюкова на заседание своей фракции, которая состоится 24 января 2018 года, чтобы довести информацию по двум вопросам. Один из них касается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, второй – реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

На приглашение глава Белогорска ответил, что вся информация по строительству главного спортивного объекта города находится в открытом доступе на официальном сайте белогорск.рф. Для удобства членов фракции в письме указаны 40 ссылок на официальный портал, а также активное обсуждение вопроса по завершению строительства ФОКа на форуме Амур.инфо с участием депутатов фракции ЛДПР.

Аналогичные ссылки на информацию, находящуюся в открытом доступе, даны и по вопросу реализации программы переселения из аварийного жилья. Станислав Мелюков напомнил, что 19 января 2018 года в администрации города состоялось организационное заседание созданной по инициативе администрации города открытой комиссии по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья в быстровозводимые дома с электроотоплением.

«Считаю, что общественная комиссия поможет объективно разобраться, что в действительности является причиной жалоб: нежелание платить за электроэнергию, неумение содержать жилье или строительные недостатки, которые устранит застройщик в рамках гарантийных обязательств», – отметил Станислав Мелюков и подчеркнул, что вся информация будет представлена открытой комиссии, в которой работают и представители ЛДПР.

Глава Белогорска также сообщил о том, что для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях о жизни муниципалитетов, он приглашал депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Абрамова и всю фракцию ЛДПР Законодательного собрания Амурской области на свои планерки. Однако этим предложением ЛДПР не воспользовалась, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«В связи с этим предлагаю инициировать вопрос о заслушивании в ближайшее время главы Белогорска по интересующим ЛДПР вопросам не перед отдельной фракцией, а перед всем Законодательным собранием Амурской области», – заключил глава Белогорска и попросил учесть, что с 20 марта 2018 года он будет находиться в краткосрочном отпуске с выездом за пределы РФ.