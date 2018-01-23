По мессенджерам Амурской области распространяют информацию о жестком ДТП с заключенными

На трассе между Райчихинском и Прогрессом произошло серьезное ДТП с тремя погибшими, трасса заблокирована – такая информация распространяется по мессенджерам, со ссылкой на очевидца. Говорится, что в одной из машин перевозили заключенных. Официального подтверждения сообщению нет.

«Между Райчихинском и Прогрессом движения нет: трасса заблокирована. Жесткое ДТП – 3 трупа… Никого не пускают, фоткать тоже не дают. Полицейский КамАЗ там. Везли зеков, вокруг автоматчики, при любой попытке сфотать, все пресекается», ­– такое сообщение получил утром 23 января корреспондент Амур.инфо.

В пресс-службе амурского УФСИН сразу опровергли информацию о том, что в ДТП попала одна из их ведомственных машин.

«Не наши машины, наших не было. Ни в Райчихинске, ни в Прогрессе колоний нет, нашему автозаку там делать нечего. Приезжих тоже быть не могло – дальний конвой осуществляется поездом, поэтому это не наши автомобили. Возможно, какая-то другая служба, но точно не наша», – прокомментировали в УФСИН России по Амурской области.

Для проверки информации на место выехали сотрудники пункта полиции «Прогресс». Однако на всем протяжении трассы Прогресс – Райчихинск никакого ДТП не обнаружили.