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23января
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сегодня, 10:45 8

По мессенджерам Амурской области распространяют информацию о жестком ДТП с заключенными

На трассе между Райчихинском и Прогрессом произошло серьезное ДТП с тремя погибшими, трасса заблокирована – такая информация распространяется по мессенджерам, со ссылкой на очевидца. Говорится, что в одной из машин перевозили заключенных. Официального подтверждения сообщению нет.

«Между Райчихинском и Прогрессом движения нет: трасса заблокирована. Жесткое ДТП – 3 трупа… Никого не пускают, фоткать тоже не дают. Полицейский КамАЗ там. Везли зеков, вокруг автоматчики, при любой попытке сфотать, все пресекается», ­– такое сообщение получил утром 23 января корреспондент Амур.инфо.

В пресс-службе амурского УФСИН сразу опровергли информацию о том, что в ДТП попала одна из их ведомственных машин.

«Не наши машины, наших не было. Ни в Райчихинске, ни в Прогрессе колоний нет, нашему автозаку там делать нечего. Приезжих тоже быть не могло – дальний конвой осуществляется поездом, поэтому это не наши автомобили. Возможно, какая-то другая служба, но точно не наша», – прокомментировали в УФСИН России по Амурской области.

Для проверки информации на место выехали сотрудники пункта полиции «Прогресс». Однако на всем протяжении трассы Прогресс – Райчихинск никакого ДТП не обнаружили.

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#ДТП #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Urasik

    Urasik
    3 часа назад

    Заведомая утка. Как запретить съёмку, например, через окно автомобиля. И журналисты всему верят, как дети – лишь бы резонанс создать из ничего. Комментарий такой длинный, что кажется вырван из контекста разговора. Да и журналистская работа при написании статьи видна – обрезать никак, акценты расставить другие хотя бы для рейтинга?

  • Aligator

    Aligator
    3 часа назад

    Напоминает известный "Репортаж с улицы, где ничего не происходит"

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    с другой стороны, это сообщение реально бродит с утра по всем вотсапам и тд, и журналисты должны реагировать и проверять. А если бы это реальностью оказалось, начали бы ныть как всегда, что в сми нет никакой инфы.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

  • Aligator

    Aligator
    2 часа назад

    ...должны реагировать и проверять! А потом уже писать

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    Aligator

    ...должны реагировать и проверять! А потом уже писать



    ну так они и проверили. Для чего тогда они написали комменты УФСИН, написали, что полиция отправилась на место?? читать когда научимся?

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    и в конце написали, что дтп не обнаружили. Что непонятного?

  • Aligator

    Aligator
    1 час назад

    Все понятно, новость про то что ничего не обнаружили

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