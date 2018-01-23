Момент трагического столкновения машин на Пхукете сняла видеокамера (видео)
В Интернете появились кадры ДТП, снятые на острове Пхукет в Таиланде, в котором погибли две россиянки. На них запечатлен момент столкновения автомобилей.
Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 21 января на Пхукете. Гражданин Украины в автомобиле Nissan Almera вез россиянок в аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Женщины, которым было 67 и 68 лет, погибли. Водитель Nissan доставлен в больницу с травмами.
Просмотров всего: 2500
#ДТП #отдых #происшествия #транспорт