Момент трагического столкновения машин на Пхукете сняла видеокамера (видео)

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Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 21 января на Пхукете. Гражданин Украины в автомобиле Nissan Almera вез россиянок в аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Женщины, которым было 67 и 68 лет, погибли. Водитель Nissan доставлен в больницу с травмами.