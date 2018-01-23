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23января
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сегодня, 10:15 3

Момент трагического столкновения машин на Пхукете сняла видеокамера (видео)

Момент трагического столкновения машин на Пхукете сняла видеокамера (видео)
Скриншот: www.youtube.com

В Интернете появились кадры ДТП, снятые на острове Пхукет в Таиланде, в котором погибли две россиянки. На них запечатлен момент столкновения автомобилей.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 21 января на Пхукете. Гражданин Украины в автомобиле Nissan Almera вез россиянок в аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Женщины, которым было 67 и 68 лет, погибли. Водитель Nissan доставлен в больницу с травмами.

Просмотров всего: 2500

#ДТП #отдых #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • суслик матерый

    суслик матерый
    2 часа назад

    ужас какой! Соболезнование родственникам

  • суслик матерый

    суслик матерый
    2 часа назад

    ужас какой! Соболезнование родственникам

  • Никита Докучаев

    Никита Докучаев
    1 час назад

    Такое чувство, что Водитель забыл о том какое движение по полосам и вылетел на встречку

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