С 1 февраля автобус № 8 снова будет заходить в поселок Новый

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С 1 февраля 2018 года в Благовещенске изменится маршрут автобуса № 8. При движении из областного центра он будет заходить в поселок Новый, затем – в село Игнатьево. При движении из Игнатьева автобус будет останавливаться на остановке автодороги Благовещенск – Бибиково в районе поворота на Новый.

Изменения вводятся в целях сохранения транспортной доступности между населенными пунктами Игнатьево и Новый. Маршрут будет действовать до момента обустройства остановочного пункта на региональной автодороге Благовещенск – Бибиково, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», маршрут автобуса изменился в ноябре 2017 года. Жители поселка Новый обратились в редакцию и сообщили, что автобус № 8 перестал останавливаться на повороте на поселок.

Время отправления из поселка Новый: 06:35, 07:00 (будни), 07:10, 07:45, 08:15, 09:10, 09:45, 10:10, 11:20, 12:25, 13:20, 15:55, 17:25, 17:50, 18:20, 18:50, 19:25 (будни), 20:55

Время отправления из села Игнатьево: 06:40, 07:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:25, 13:25, 14:25, 16:55, 17:55, 18:25, 18:55, 19:55, 21:45.