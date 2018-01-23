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23января
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В клубе «Аллюр» подозревают, что их поджигают намеренно

В клубе «Аллюр» подозревают, что их поджигают намеренно

Ущерб, нанесенный пожаром благовещенскому конноспортивному клубу «Аллюр», составил более 600 тысяч рублей. Сгорело всё сено, заготовленное на корм 40 лошадям. В клубе считают, что рулоны подожгли намеренно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар случился в ночь на 21 января. Огонь уничтожил все запасы – 400 рулонов сена. По факту пожара в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Специалисты рассматривают две версии: основной из них является поджог, также рассматривается версия возгорания от неосторожного обращения с открытыми источниками огня.

Пожарные – десять человек и три единицы техники – потушили пламя за 6 минут. Но всё сено успело превратиться в пепел. Чем теперь кормить питомцев, в «Аллюре» не знают. На территории осталось чуть больше 30 рулонов – они лежали в другом месте, поэтому не пострадали от пожара. По словам членов клуба, его хватит на две недели – в день кони съедают по три рулона.

«Сено не было застраховано. Чтобы застраховать, нужны дорогостоящие процедуры. Например, построить ангар, который стоит около трех миллионов. Для нас очевидно, что это поджог, и третий год подряд нас жгут», – уверена руководитель «Аллюра» Ирина Шишова.

Имущество клуба горит ежегодно. В октябре 2015 года также загорелось сено. В районе Астрахановских лугов сгорело порядка 800 рулонов. В октябре 2016-го – пожар начался уже на территории самого клуба. Второй этаж административного здания выгорел полностью.

В «Аллюре» считают, что их поджигают злоумышленники, и даже предполагают, кто это может быть. Есть мнение, что это происки конкурентов.

«Какие конкуренты у них могут быть? У нас кто-нибудь конкуром серьёзно занимается, кроме них? Знаете, есть такое выражение "бред сивой кобылы". Может, бычок кто-то бросил. Кому надо поджигать? Ведь лошади страдают, а не люди. Те, кто лошадьми занимаются, так точно не сделают», – убежден сотрудник конного двора в селе Игнатьево Станислав Худеев.

Сейчас в конноспортивном клубе принимают помощь от неравнодушных горожан. Также здесь ждут желающих помочь сеном и кормом и надеются, что власти обратят внимание на эту ситуацию.

Просмотров всего: 1866

#животные #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    4 часа назад

    лошадок жалко (((

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад



    В «Аллюре» считают, что их поджигают злоумышленники



    Может это те же злоумышленники что сожгли сено в конном клубе в Моховой Пади?

    На Амур.инфо был материал что МЧС (немного утрируя) намеренно сожгло корма конного клуба в Моховой. Дабы пожаров не было.



    Может и здесь ведомство решило провести отжоги ради профилактики.



    P.S.

    Юмор конечно же чёрный.

    Ситуация для клуба хреновая. Очень :-(

  • Urasik

    Urasik
    3 часа назад

    Неужели в клубе нет сторожа и видеонаблюдения? Не первый раз ведь горят. Животных жалко!

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Мужика им надо нормального.

  • OLSEN

    OLSEN
    2 часа назад

    "Есть мнение, что это происки конкурентов." Журналисты, вы хоть читаете, что пишите? Не надо из этого события раздувать шоу-вендетту! Сенсации хочется? Разборок? Вам же все клубы сказали, что это бред! Чье это мнение, ваше??? И не надо пытаться стравливать клубы!!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Подростки вполне могут сделать поджог Эти вне контроля что угодно задумают.

  • рядовая труженица

    рядовая труженица
    2 часа назад

    Кстати, никто из КСК "Аллюр" не считает, что поджог мог быть осуществлен представителями какого либо из клубов. Даже мысли такой работники не допускают. Потому что действительно у всех клубов разные направления, и они по сути не являются конкурентами. Клубы в нормальных отношениях между собой.

  • Дерзкая Леди

    Дерзкая Леди
    1 час назад

    Шишова кому то напакостила, а страдают бедные лошади!

  • Ротвейлер

    Ротвейлер
    1 час назад

    Если честно то стоит задуматься самому руководству, где и кому они перешли дорогу, а может изменить свое отношение к людям да и к животным тоже. Уж если вы решили заняться бизнесом связанным с лошадьми то должны понимать всю меру ответственности за них. Животинку жалко безумно, руководство нисколько. Ведь эти "люди" даже не хотят поступится чем-то своим а только расчитывают на помощь людей и еще и администрации. У нас полно людей нуждающихся в помощи и то они расчитывают только на себя, а здесь должны всем миром скинуться и наладить бизнес ШИШОВОЙ. Конечно когда запланирован отпуск в жарких странах и приобретение имущества, как то не совсем хочется тратится на сено, строительство конюшни и т.д. Почему же когда обращаешься за помощью к ШИШОВОЙ всегда слышишь ОТКАЗ? Она никогда ничего бесплатно или без выгоды не сделает. Я считаю что они должны сами справляться своими силами и заработанными деньгами, а выручка у них неплохая, с ее же слов чистыми имеет 500т.р. в месяц. Вот и делайте выводы

  • OT

    OT
    1 час назад

    Сколько лет этому главному конюху?

    Наверно из потеряного поколения. Ну нет никакой ответствености.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    А почему власти должны обратить внимание на этот случай? Или жгут чтоб денежки с бюджета города поиметь? Коммерсы должны сами тянуть лямку за все что происходит в их бизнесе.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Gangstarr

    А почему власти должны обратить внимание на этот случай? Или жгут чтоб денежки с бюджета города поиметь? Коммерсы должны сами тянуть лямку за все что происходит в их бизнесе.



    Да тут двойные стандарты.

    Тут если есть какая-то связь с властью, то власть отстегнет финансы.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    непонятно несколько моментов:

    - 400 рулонов сена хранились сваленные одной кучей?

    - какую площадь могут занимать 400 стандартных рулонов сена даже сваленные в одну кучу?

    - так может это были не стандартные рулоны, а рулончики размером с туалетные?

    - а был ли мальчик?

  • Ротвейлер

    Ротвейлер
    34 минуты назад

    В ватсапе, во всех группах, раскидали свои ПРИЗЫВЫ о помощи, да еще и говорят что никогда не обращались за помощью, сплошное вранье в каждом слове. У них было старое сено и далеко не то из которого сделан лабиринт, вот оно и сгорело. В Чигирях вон коттедж у кого-то сгорел давайте скинемся, а еще лучше что бы власти построили новый!!!

  • рядовая труженица

    рядовая труженица
    19 минут назад

    Ну Вы-то, Ротвейлер, откуда это все знаете? Ну приедьте посмотрите, все покажут. Люди сами звонят и просят номер карты указать. Как только его указывают, тут же кто-то пишет, что попрошайничает клуб. Ну не хотите помогать, пройдите мимо. А в целом понятно, что каждый думает по-своему, и пытаться переубедить - пустое дело. Кто знает "Аллюр" и сочувствует - СПАСИБО! От всей души!

  • рядовая труженица

    рядовая труженица
    17 минут назад

    Джонни, мальчик был! Да, одой кучей лежали рулоны. аккуратно одной скирдой сложенные, как делают во многих хозяйствах. Стандартные, как видно на фото. Всем троллям приятного аппетита)))))

  • OT

    OT
    4 минуты назад

    рядовая труженица

    Джонни, мальчик был! Да, одой кучей лежали рулоны. аккуратно одной скирдой сложенные, как делают во многих хозяйствах. Стандартные, как видно на фото. Всем троллям приятного аппетита)))))



    Вот и плохо, что так делают во всех хозяйства или плохо, что такой ориентир имеют на "как у всех".

    Я бы на вашем месте укрыл-бы и непременно сплошным забором оградил-бы.

    А лучше конечно в специально отстроеном складе закрытого типа.

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