В клубе «Аллюр» подозревают, что их поджигают намеренно

Ущерб, нанесенный пожаром благовещенскому конноспортивному клубу «Аллюр», составил более 600 тысяч рублей. Сгорело всё сено, заготовленное на корм 40 лошадям. В клубе считают, что рулоны подожгли намеренно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар случился в ночь на 21 января. Огонь уничтожил все запасы – 400 рулонов сена. По факту пожара в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Специалисты рассматривают две версии: основной из них является поджог, также рассматривается версия возгорания от неосторожного обращения с открытыми источниками огня.

Пожарные – десять человек и три единицы техники – потушили пламя за 6 минут. Но всё сено успело превратиться в пепел. Чем теперь кормить питомцев, в «Аллюре» не знают. На территории осталось чуть больше 30 рулонов – они лежали в другом месте, поэтому не пострадали от пожара. По словам членов клуба, его хватит на две недели – в день кони съедают по три рулона.

«Сено не было застраховано. Чтобы застраховать, нужны дорогостоящие процедуры. Например, построить ангар, который стоит около трех миллионов. Для нас очевидно, что это поджог, и третий год подряд нас жгут», – уверена руководитель «Аллюра» Ирина Шишова.

Имущество клуба горит ежегодно. В октябре 2015 года также загорелось сено. В районе Астрахановских лугов сгорело порядка 800 рулонов. В октябре 2016-го – пожар начался уже на территории самого клуба. Второй этаж административного здания выгорел полностью.

В «Аллюре» считают, что их поджигают злоумышленники, и даже предполагают, кто это может быть. Есть мнение, что это происки конкурентов.

«Какие конкуренты у них могут быть? У нас кто-нибудь конкуром серьёзно занимается, кроме них? Знаете, есть такое выражение "бред сивой кобылы". Может, бычок кто-то бросил. Кому надо поджигать? Ведь лошади страдают, а не люди. Те, кто лошадьми занимаются, так точно не сделают», – убежден сотрудник конного двора в селе Игнатьево Станислав Худеев.

Сейчас в конноспортивном клубе принимают помощь от неравнодушных горожан. Также здесь ждут желающих помочь сеном и кормом и надеются, что власти обратят внимание на эту ситуацию.