Песков не сомневается в победе Путина: обзор прессы

Фото: vkrizis.ru

В Арканзасе работницам птицефабрики приходится работать в памперсах; вина из Европы скоро подорожают; президент Украины Порошенко на Мальдивах потратил полмиллиона долларов. О чем пишет пресса, рассказал в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» пишет о том, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку. По статистике, в 2016 году россияне заключили самое минимальное количество браков за последние 20 лет. По данным опросов, наши соотечественники не спешат оформить отношения официально.

Чтобы упростить юридические сложности, предлагается считать официальным брак после 5 лет совместного проживания пары. Чувствуется, при таком подходе скоро придется закрывать дворцы бракосочетаний.

Об этом же можно прочесть и в «Комсомольской правде».

Полный абзац

Поскольку являюсь человеком, которому не чужды глобальные мировые проблемы, обратил внимание на материал, посвященный предстоящему экономическому форуму в Давосе. Узнал, что только один процент населения контролирует 82 процента всех земных богатств.

В этой же публикации другие интересные подробности, в частности, говорится, что работницы птицефабрики в Арканзасе трудятся в памперсах, поскольку им не разрешают ни на секунду отлучаться с рабочего места. Правда, не пишут, за чей счет памперсы.

Также в номере

Что еще интересного в «РГ». Еще вы узнаете, что вина из Европы начнут дорожать буквально через месяц-полтора. Ссылаются на погодные условия, плохой урожай винограда, то-сё… Но мы-то понимаем, что кому-то важно загнать отечественные, в частности, крымские напитки.

Еще рассказано о борзости владельцев отелей, расположенных в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу. В иных цены превышены почти на 300 %.

Безусловно, интересны материалы о новой книге Битова, о новом альбоме Бориса Гребенщикова – обо всем невозможно рассказать. Остановлюсь на том, что после трагедий в школах прозвучали предложения установить в учебных заведениях детекторы, ЧОПы заменить вневедомственной охраной, а в каждом классе установить тревожную кнопку.

Очень интересно

Далее – «Амурская правда», на первую страницу которой в качестве заголовка вынесены слова губернатора Александра Козлова: «Через 10 лет у нас будет совсем другая область». Какая именно – прочтёте в большом интервью, часть которого я процитирую: «Хочется, чтобы люди понимали, что я не только должностное лицо, а обычный человек, который живёт вместе с ними в Амурской области».

Также в номере

Еще вы прочтете о том, что активисты Народного фронта решили защитить от вырубки деревья, растущие в скверах и парках. Лично мне кажется странным (и я не раз на эту тему высказывался), что Народный фронт подменяет собой деятельность других структур – того же зеленхоза, прокуратуры, полиции и т.д. Видимо, общественное мнение готовят к тому, что те структуры за ненадобностью просто ликвидируют, оставив один ОНФ.

А еще есть информация о том, как иностранные журналисты, приезжавшие в область, окунулись в прорубь. Не думаю, что они бы сделали это, если бы знали, что их коллега Александр Ярошенко подвергнет эти купания остракизму на 7-й странице издания.

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой», на страницах которой вы прочтете о том, что пресс-секретарь главы государства не сомневается в победе Путина на выборах. «То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики – это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный, – сказал Дмитрий Песков. – Причем уникально подавляющее большинство населения. И, конечно, несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа». Да кто бы сомневался…

Еще здесь большое расследование под заголовком «Топор войны в российских школах».

Еще о том, что президент Украины Порошенко истратил полмиллиона долларов на отдых на Мальдивах. Кстати, почему бы и не тратить, если они есть?

Но самое, пожалуй, самое – это то, что пожар оставил лошадей конноспортивного клуба «Аллюр» без корма. Вспомнился бессмертный Маяковский: «... если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?»