По прогнозу на 23 января, у природы нет плохой погоды – в Амурской области ясно и морозно

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23 января, во вторник, в амурской области осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Температура составит 24-29, местами на севере – около 35 градусов мороза.

В Благовещенске сохраняется ясная погода. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 24-26 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр. Местами на автодорогах снежный накат.

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Нина Гвоздкова