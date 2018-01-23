Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:52 1

По прогнозу на 23 января, у природы нет плохой погоды – в Амурской области ясно и морозно

По прогнозу на 23 января, у природы нет плохой погоды – в Амурской области ясно и морозно
Фото: www.prikol.ru

23 января, во вторник, в амурской области осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Температура составит 24-29, местами на севере – около 35 градусов мороза.

В Благовещенске сохраняется ясная погода. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 24-26 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на автодорогах снежный накат.

Просмотров всего: 543

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 12

Песков не сомневается в победе Путина: обзор прессы
Эхо Москвы 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: значение соцсетей в современном обществе
Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: поддержка предпринимательства
Общество 1

Мороз, осадков не будет: прогноз погоды в Амурской области на 22 января