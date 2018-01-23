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23января
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сегодня, 07:56 7

Нет паспорта – нет аккаунта: детям снова хотят ограничить регистрацию в соцсетях

Ограничить регистрацию детей в социальных сетях снова предложили в Годуме. Законопроект предлагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в этих интернет-ресурсах без письменного согласия их законных представителей, сообщает РИА Новости.

Согласно новому законопроекту, при регистрации пользователь должен будет в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность. Инициаторы нововведений предлагают внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Особые правила законопроект предусматривает для детей в возрасте до 14 лет. В этом случае на создание аккаунта должны дать письменное согласие родители, усыновители или опекуны.

За нарушение требований к регистрации штрафовать будут владельца соцсети: физическое лицо на сумму до пяти тысяч рублей, должностное – до 50 тысяч рублей, юридическое – до миллиона рублей.

В Госдуму уже вносили законопроект, который предлагал запретить регистрацию в соцсетях детям до 14 лет. Также в документе говорилось, что все остальные пользователи должны указывать персональные данные при создании аккаунтов. Эту инициативу нижняя палата парламента не поддержала.

Снова тему влияния Интернета на детей стали активно обсуждать в январе, после случаев нападений в российских школах. Выяснилось, что один из подростков, который участвовал в нападении в Перми, был подписан в одной из социальных сетей на группы, посвященные массовому убийству в 1999 году в американской школе «Колумбайн».

Просмотров всего: 958

#дети #закон #интернет #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    давно пора

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    Братеев

    давно пора



    И как это сделать? Ну чисто с технической точки зрения?

    Мож заставить самый крупнейший Ящик тип. @Gmail.com пасортные данные запрашивать? Ведь считай зарегался в гмайле - открыта регистрация в любых соц. сетях.

    Ну ... думаю владельцы гмайл пошлют найух и будут правы. ИБОНефиг.

    Мож Фейсбучных нагнуть попытаться? Дык уже кто только не пытался - всех лесом Цукер слал.

    А мож Майл.ру? О - точняк - этих вот нагибайте - эти даж может и нагнуться.

    А хотя ... там Алишер жеж рулит, киберспорт молодёжный держит - ему тож головняка лишнего не надо.

    Ну а про сервисы почтовых адресов "на час" чисто для регистрации я думаю даже и не имеет смысла рассуждать.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    группы смерти привлекают детей-с этим надо бороться

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    Братеев

    группы смерти привлекают детей-с этим надо бороться



    Боритесь.. в чём проблемы?

    Создать отдел отслеживания подростковых групп смерти? Боже!Как это сложно .. аж целых 20 человек на весь домен РУ надо посадить, чтобы в режиме онлайн отслеживать создание.

    Думаю. если дети находят такие сайты - то они все лежат на поверхности - даже "рыть" далеко не нужно. А уж перекрыть доступ к такому сайт/странице можно в режиме реального времени.

    Так что не надо тут заботой о детях прикрывать умные мысли - как бы "поиметь" бабла с РУ-Сегмента интернета путём создания заградительных мер.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    мадам у вас жаргон не женский

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    Братеев

    мадам у вас жаргон не женский



    Да как то уже привыкла. Со всеми сю-сюки разводить - только время зря терять.

    оу ... щас почитала откуда ноги растут у новости. Этож Милонов очередной бред задвинул. Тут всё ясно - Клиника.

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