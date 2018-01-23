Нет паспорта – нет аккаунта: детям снова хотят ограничить регистрацию в соцсетях

Согласно новому законопроекту, при регистрации пользователь должен будет в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность. Инициаторы нововведений предлагают внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Особые правила законопроект предусматривает для детей в возрасте до 14 лет. В этом случае на создание аккаунта должны дать письменное согласие родители, усыновители или опекуны.

За нарушение требований к регистрации штрафовать будут владельца соцсети: физическое лицо на сумму до пяти тысяч рублей, должностное – до 50 тысяч рублей, юридическое – до миллиона рублей.

В Госдуму уже вносили законопроект, который предлагал запретить регистрацию в соцсетях детям до 14 лет. Также в документе говорилось, что все остальные пользователи должны указывать персональные данные при создании аккаунтов. Эту инициативу нижняя палата парламента не поддержала.

Снова тему влияния Интернета на детей стали активно обсуждать в январе, после случаев нападений в российских школах. Выяснилось, что один из подростков, который участвовал в нападении в Перми, был подписан в одной из социальных сетей на группы, посвященные массовому убийству в 1999 году в американской школе «Колумбайн».