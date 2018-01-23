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23января
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сегодня, 08:27 8

Медперсонал АОКБ пожаловался ОНФ на неверное начисление зарплаты

Медперсонал АОКБ пожаловался ОНФ на неверное начисление зарплаты
Фото: onf.ru

Работники Амурской областной клинической больницы пожаловались активистам Общероссийского народного фронта на то, что им неверно начисляют заработную плату. После планового повышения оплаты труда, специалисты, занимающие одинаковые должности, стали получать разные суммы.

Доходы работников АОКБ увеличились в 2017 году. Медики пожаловались на то, что после повышения возникла путаница в порядке начисления причитающихся им выплат. Неодинаково оплачивается труд сотрудников, занимающих одни и те же должности, а средний медицинский персонал зачастую получает за свою работу гораздо меньше, чем младший.

С жалобами медики обратились в амурское отделение ОНФ. С коллективом встретились активисты и министр здравоохранения области Андрей Субботин.

«Ситуация, сложившаяся в областной больнице, не нова для учреждений здравоохранения Приамурья. В прошлом году экспертам ОНФ не раз приходилось разбираться в подобных вопросах. Со схожими проблемами к нам обращались работники второй благовещенской поликлиники, городской станции скорой медицинской помощи и других медицинских организаций. После вмешательства общественников и поддержке областного минздрава проблемы были решены», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Неразбериха с оплатой труда работников медицинских учреждений области вызывается искусственно и возникает ввиду отсутствия контроля за начислением заработной платы, а также слабой разъяснительной работы в коллективах, уверены в ОНФ. Главному врачу больницы дали поручение провести сравнительный анализ заработной платы за период до и после ее повышения, а результаты исследования, а также правила начисления заработной платы довести до каждого сотрудника больницы.

На особый контроль вопрос взяли в областном минздраве и в ОНФ, сообщили в региональном отделении.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Лесная

    Лесная
    5 часов назад

    Эти "Специалисты" из ОНФ с широким профилем и узкими знаниями,только подогревают общественность,а на самом деле их работа-пшик...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    ~~Неразбериха с оплатой труда работников медицинских учреждений области вызывается искусственно и возникает ввиду отсутствия контроля за начислением заработной платы



    А кто должен контролировать?

    И какую юридическую силу имеет ОНФ, что работники обращаются к ним?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    А пациенты жалуются на жуткий сквозняк везде и повсюду в АОКБ, особенно в палатах и столовых, однообразный и весьма скудный ассортимент предлагаемой пищи и ещё чего-то жидкого из большого ведра, про отношение к пациентам со стороны лечащего персонала вообще отдельно можно сказать примерно так, у нас на вас вообще нет времени.

  • Василий Васильевич

    Василий Васильевич
    2 часа назад

    Ты там когда питалась мразь последний раз ?! пишешь там машка чушь всякую... знать сама не знает что пишет!!! я лично там питался не так давно ассортимент каждый день разный и очень вкусно все! а скудный это твой неочемный комментарий как и ты сам! умник *уев

  • Тат.Плюс.

    Тат.Плюс.
    2 часа назад

    Красиво "работает" Лысенко. Проблемы огромные в больнице, идите Ольга Викт вместе с министерством и решайте, не ждите пинка от ОНФ. Так нет мы таким образом снимем Сапегину и вернем "Васю" в больнице сразу все будет в шоколаде. Класс и аплодисменты зампреду.

  • варварав

    варварав
    48 минут назад

    Бедные девочки медсестры, чтобы что-то заработать машут в две смены. И средний медперсонала сократили больше уже некуда. На одну медсестру48 капельниц поставить. Это по рассказам знакомого. У него там жена медсестры. И с зарплата И там всегда что-то смутило руководство

  • варварав

    варварав
    47 минут назад

    Прок

  • варварав

    варварав
    46 минут назад

    Прокуратура там должна разбираться

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