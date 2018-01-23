Медперсонал АОКБ пожаловался ОНФ на неверное начисление зарплаты

Фото: onf.ru

Работники Амурской областной клинической больницы пожаловались активистам Общероссийского народного фронта на то, что им неверно начисляют заработную плату. После планового повышения оплаты труда, специалисты, занимающие одинаковые должности, стали получать разные суммы.

Доходы работников АОКБ увеличились в 2017 году. Медики пожаловались на то, что после повышения возникла путаница в порядке начисления причитающихся им выплат. Неодинаково оплачивается труд сотрудников, занимающих одни и те же должности, а средний медицинский персонал зачастую получает за свою работу гораздо меньше, чем младший.

С жалобами медики обратились в амурское отделение ОНФ. С коллективом встретились активисты и министр здравоохранения области Андрей Субботин.

«Ситуация, сложившаяся в областной больнице, не нова для учреждений здравоохранения Приамурья. В прошлом году экспертам ОНФ не раз приходилось разбираться в подобных вопросах. Со схожими проблемами к нам обращались работники второй благовещенской поликлиники, городской станции скорой медицинской помощи и других медицинских организаций. После вмешательства общественников и поддержке областного минздрава проблемы были решены», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Неразбериха с оплатой труда работников медицинских учреждений области вызывается искусственно и возникает ввиду отсутствия контроля за начислением заработной платы, а также слабой разъяснительной работы в коллективах, уверены в ОНФ. Главному врачу больницы дали поручение провести сравнительный анализ заработной платы за период до и после ее повышения, а результаты исследования, а также правила начисления заработной платы довести до каждого сотрудника больницы.

На особый контроль вопрос взяли в областном минздраве и в ОНФ, сообщили в региональном отделении.