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сегодня, 07:17 2

Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с правоохранителями

Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с правоохранителями
Фото: Антон Вергун/ТАСС

В правила взаимодействия организаторов распространения информации в Интернете (мессенджеров) с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, внесло изменения российское правительство. Размещать оборудование за рубежом теперь тоже нельзя, сообщает ТАСС.

В России регламентировали взаимодействие организаторов распространения информации и правоохранительных структур. Новые правила содержатся в документе, опубликованном кабинетом министров.

Администрация мессенджера теперь должна предоставить ФСБ удаленный доступ к своей информационной системе не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления. А также обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам».

Запрет вводится и на размещение за рубежом программно-технических средств, которые используются для передачи данных российским правоохранителям.

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#закон #интернет

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Комментарии
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  • Urasik

    Urasik
    3 часа назад

    А отказ от взаимодействия в тайне хранить, наверное, необязательно?

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