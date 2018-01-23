Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с правоохранителями

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В России регламентировали взаимодействие организаторов распространения информации и правоохранительных структур. Новые правила содержатся в документе, опубликованном кабинетом министров.

Администрация мессенджера теперь должна предоставить ФСБ удаленный доступ к своей информационной системе не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления. А также обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам».

Запрет вводится и на размещение за рубежом программно-технических средств, которые используются для передачи данных российским правоохранителям.