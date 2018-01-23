Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с правоохранителями
В правила взаимодействия организаторов распространения информации в Интернете (мессенджеров) с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, внесло изменения российское правительство. Размещать оборудование за рубежом теперь тоже нельзя, сообщает ТАСС.
В России регламентировали взаимодействие организаторов распространения информации и правоохранительных структур. Новые правила содержатся в документе, опубликованном кабинетом министров.
Администрация мессенджера теперь должна предоставить ФСБ удаленный доступ к своей информационной системе не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления. А также обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам».
Запрет вводится и на размещение за рубежом программно-технических средств, которые используются для передачи данных российским правоохранителям.
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