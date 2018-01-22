За деньги на благоустройство борются более 20 общественных территорий Благовещенска

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За первую неделю работы пунктов приема от благовещенцев поступило больше 150 предложений по благоустройству общественных территорий. Жители областной столицы указали более 20 различных вариантов. Голосовать за них будут в день президентских выборов, 18 марта.

Первая выемка бланков для голосования по благоустройству общественной территории в Благовещенске состоялась 22 января в Общественно-культурном центре. Для внесения в программу по благоустройству горожане предложили свыше 20 общественных территорий.

В прошлые годы на получение федеральных средств претендовали: сквер между домами по улице Ленина, 62 и 74; сквер в районе перекрестка Крестьянского и улицей Мухина; сквер возле фонтана «Бабочка»; сквер в районе Амурской областной больницы восстановительного лечения по улице Краснофлотской в 418 квартале; площадь имени Ленина; сквер по улице Зеленой,30; сквер в районе улиц Островкого и Зейской и парк Дружбы в микрорайоне.

Войти в этот перечень могут и другие территории. Предложить их могут горожане. Для этого территорию нужно указать на специальном бланке и опустить его в ящик для сбора предложений. Можно оставить на бланке и свой контактный номер для того, чтобы при разработке дизайн-проекта можно было уточнить пожелания заявителя.

Пункты приема предложений расположены по следующим адресам:

– ул. Ленина, 100 (Общественно-культурный центр);

– ул. Институтская, 3 (филиал Общественно-культурного центра);

– ул. Чайковского, 191 (филиал Общественно-культурного центра);

– ул. Кузнечная, 210 (филиал Общественно-культурного центра).

Предложить общественную территорию для благоустройства благовещенцы могут до 9 февраля.

«Еженедельно по понедельникам представитель управления ЖКХ города будут проводить выемку бланков голосования, далее на заседании общественной комиссии будут рассмотрены поступившие предложения и проведен подсчет голосов отданных за ту или иную городскую территорию», – сказала начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ Инна Беляцкая.

По итогам сбора предложений отберут четыре самые популярные территории. Для них разработают дизайн-проекты и вынесут на общественное рейтинговое голосование 18 марта 2018 года.

Проголосовать за общественную территорию можно будет на избирательных участках. Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, благоустроят в 2018 году. Остальные территории внесут в планы по реализации проекта до 2021 года.