За деньги на благоустройство борются более 20 общественных территорий Благовещенска
За первую неделю работы пунктов приема от благовещенцев поступило больше 150 предложений по благоустройству общественных территорий. Жители областной столицы указали более 20 различных вариантов. Голосовать за них будут в день президентских выборов, 18 марта.
Первая выемка бланков для голосования по благоустройству общественной территории в Благовещенске состоялась 22 января в Общественно-культурном центре. Для внесения в программу по благоустройству горожане предложили свыше 20 общественных территорий.
В прошлые годы на получение федеральных средств претендовали: сквер между домами по улице Ленина, 62 и 74; сквер в районе перекрестка Крестьянского и улицей Мухина; сквер возле фонтана «Бабочка»; сквер в районе Амурской областной больницы восстановительного лечения по улице Краснофлотской в 418 квартале; площадь имени Ленина; сквер по улице Зеленой,30; сквер в районе улиц Островкого и Зейской и парк Дружбы в микрорайоне.
Войти в этот перечень могут и другие территории. Предложить их могут горожане. Для этого территорию нужно указать на специальном бланке и опустить его в ящик для сбора предложений. Можно оставить на бланке и свой контактный номер для того, чтобы при разработке дизайн-проекта можно было уточнить пожелания заявителя.
Пункты приема предложений расположены по следующим адресам:
– ул. Ленина, 100 (Общественно-культурный центр);
– ул. Институтская, 3 (филиал Общественно-культурного центра);
– ул. Чайковского, 191 (филиал Общественно-культурного центра);
– ул. Кузнечная, 210 (филиал Общественно-культурного центра).
Предложить общественную территорию для благоустройства благовещенцы могут до 9 февраля.
«Еженедельно по понедельникам представитель управления ЖКХ города будут проводить выемку бланков голосования, далее на заседании общественной комиссии будут рассмотрены поступившие предложения и проведен подсчет голосов отданных за ту или иную городскую территорию», – сказала начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ Инна Беляцкая.
По итогам сбора предложений отберут четыре самые популярные территории. Для них разработают дизайн-проекты и вынесут на общественное рейтинговое голосование 18 марта 2018 года.
Проголосовать за общественную территорию можно будет на избирательных участках. Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, благоустроят в 2018 году. Остальные территории внесут в планы по реализации проекта до 2021 года.
Просмотров всего: 204
#выборы #городская власть #строительство