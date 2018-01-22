Торговля российскими продуктами питания стала выгодным бизнесом в Китае

Ань Дунмэй родилась в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян и, как многие ее земляки, стала свидетельницей развития торгово-экономического сотрудничества между приграничными районами Китая и России. Девушка занималась челночной торговлей в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян, была хозяйкой небольших ресторанов китайской кухни в Уссурийске и Владивостоке. Но в 2014 году ей пришлось отказаться от бизнеса. В городе Иньчуань, административном центре Нинся-Хуэйского автономного района, она открыла магазин русских товаров и сразу закупила 30 тонн.

«Сейчас я думаю, что это было очень авантюрным поступком! Но, слава богу, все товары были успешно распроданы», – рассказала Ань Дунмэй.

Бизнес пошел в гору, и она открыла еще два магазина. На прилавках представлены в основном кондитерские изделия, мед, колбаса, замороженные морепродукты. Чтобы расширить ассортимент, предпринимательница регулярно ездит в Москву и приграничные города на разведку.

Популярность российских продуктов в Поднебесной объясняется тем, что потребители ценят качественные импортные продукты. Российские по качеству не уступают продуктам из ЕС и США, но стоят гораздо дешевле.