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22 января 2018, 20:30 3

Торговля российскими продуктами питания стала выгодным бизнесом в Китае

Торговля российскими продуктами питания стала выгодным бизнесом в Китае

Китайские бизнесмены, столкнувшиеся со спадом туристического потока из России из-за обесценивания рубля в 2014 году, переквалифицировались и стали ввозить в Китай российские продукты. Историю 45-летней Ань Дунмэй, построившей успешный бизнес на продаже российских продуктов, публикует агентство «Синьхуа».

Ань Дунмэй родилась в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян и, как многие ее земляки, стала свидетельницей развития торгово-экономического сотрудничества между приграничными районами Китая и России. Девушка занималась челночной торговлей в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян, была хозяйкой небольших ресторанов китайской кухни в Уссурийске и Владивостоке. Но в 2014 году ей пришлось отказаться от бизнеса. В городе Иньчуань, административном центре Нинся-Хуэйского автономного района, она открыла магазин русских товаров и сразу закупила 30 тонн.

«Сейчас я думаю, что это было очень авантюрным поступком! Но, слава богу, все товары были успешно распроданы», – рассказала Ань Дунмэй.

Бизнес пошел в гору, и она открыла еще два магазина. На прилавках представлены в основном кондитерские изделия, мед, колбаса, замороженные морепродукты. Чтобы расширить ассортимент, предпринимательница регулярно ездит в Москву и приграничные города на разведку.

Популярность российских продуктов в Поднебесной объясняется тем, что потребители ценят качественные импортные продукты. Российские по качеству не уступают продуктам из ЕС и США, но стоят гораздо дешевле.

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#Китай #производство #торговля

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    Ещё бы... В России покупательская способность продолжает падать... За то у нас похоронный бизнес процветает...

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    Это не есть" ГУТ" для Благовещенска. сперва мороженое, потом икра а там и повышение цен на все продукты.Китай стал пить молокои это сказалось на мировых ценах.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    В своё время было наоборот.

    И Китай сумел обернуть эту стуацию в свою пользу.

    Россия с нашей властью так не сможет.

    Вектор прилагаемых усилий не в ту сторону потому как.

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