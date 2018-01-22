Один из гидроагрегатов Зейской ГЭС остановили почти на полгода ради ремонта

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На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата № 6, который был запущен почти 40 лет назад. Мероприятие плановое, завершить работу на станции планируют к июню.

В плановый капитальный ремонт вывели один из гидроагрегатов Зейской ГЭС. Шестой гидроагрегат, мощностью 225 МВт, был запущен 25 июня 1980 года. За время эксплуатации он отработал более 203 000 часов и выработал более 29 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, среднегодовая выработка Зейской ГЭС составляет 4,91 миллиарда киловатт-часов.

Гидроэнергетики в ходе ремонта полностью разберут гидроагрегат, отремонтируют его основные узлы, отрегулируют кинематику рабочего колеса. Запланирован и ремонт вспомогательного оборудования, аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом.

«Дополнительно будет проведена ультразвуковая и цветная дефектоскопия крышки турбины, болтов крепления и лопастей рабочего колеса. Параллельно с выполнением капитального ремонта гидроагрегата запланирована замена его системы возбуждения на новую производства ПАО "Силовые машины". Это позволит повысить системную надежность, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты», – рассказали в пресс-службе Зейской ГЭС.

Завершить работы на станции планируют в июне 2018 года.