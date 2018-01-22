ФОК имени Солнечникова получит юридический статус

У недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса Белогорска скоро появится юридический статус. Оформить все необходимые документы поручил глава Белогорска Станислав Мелюков.

В скором времени у нового спортивного объекта появится зарегистрированный устав и штатное расписание работников.

«Уже известно, что это будет муниципальное автономное учреждение, имеющее право заниматься в том числе и внебюджетной деятельностью. Устав определит цели и виды деятельности учреждения. Направлены они будут на развитие физической культуры и спорта на территории муниципалитета», – отметила замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова.

Получив юридический статус, ФОК имени Героя России Сергея Солнечникова сможет начать полноценную работу с момента открытия.

На физкультурно-оздоровительном комплексе продолжаются общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы, рассказал замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. Третий месяц объект строится в зимних условиях. 17 октября 2017 года его подключили к теплу.

Строительство ФОКа в Белогорске начали в феврале 2011 года. Первоначально открыть его планировали в 2014 году, но из-за нехватки финансирования сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Сдать долгострой в эксплуатацию планируют к 7 ноября 2018 года.