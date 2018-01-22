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22 января 2018, 19:21 1

Благовещенские гимнасты получили подарок больше чем на миллион рублей (фото)

Благовещенские гимнасты получили подарок больше чем на миллион рублей (фото)

Новый инвентарь и оборудование получила благовещенская ДЮСШ № 7. В школе теперь есть новый батут, гимнастические мосты, кольца и многое другое. В общей сложности на обновление ушло больше миллиона рублей.

Новое гимнастическое оборудование благовещенской спортшколе подарила Федерация спортивной гимнастики России. Подарки общей стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей уже начали устанавливать в учреждении.

«На сегодняшний день спортивная гимнастика в нашем городе очень популярна – ею занимаются более 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В ДЮСШ № 7 установят новый батут, гимнастические мосты, параллельные брусья, перекладину, гимнастические кольца, маты, различное вспомогательное оборудование и инвентарь. Поставка данного оборудования стала возможной в результате активной совместной работы администрации города Благовещенска и Федерации спортивной гимнастики города Благовещенска. Оборудование уже доставили в спортивную школу», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Утром 22 января в школе начался демонтаж старого оборудования, к монтажу специалисты приступили во второй половине дня. В течение недели все работы по установке новых снарядов планируют завершить.

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#городская власть #спорт #школа

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