Росприроднадзор начал расследование подтопления в Экимчане

«По фактам, указанным в публикации от 22.01.2018 "Экимчан спасают от затопления угольным шлаком" управлением Росприроднадзора по Амурской области в отношении неустановленного виновного лица 22.01.2018 возбуждено административное производство и начато административное расследование», – сообщили в ведомстве.

От затоплений жители Экимчана страдают с 2016 года. В это время золодобытчики начали вести добычу в ключе Покровском. Тогда в первый раз в районе прорвало искусственную дамбу. С тех пор улицы Экимчана топит периодически.

Для защиты поселка от воды местные власти решили сделать борта из угольного шлака. Почему выбрали этот материал, объяснили просто – больше не из чего. В ближайшее время, по словам главы Экимчана, техника уберет наросты льда вместе со шлаком, а вдоль улиц сделают шурфы, в которые будет уходить вода.