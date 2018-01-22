Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
22 января 2018, 18:17 16

В России предлагают приравнять сожительство к браку

В России предлагают приравнять сожительство к браку
Фото: pixabay.com

Совместное незарегистрированное проживание пары в течение двух-пяти лет могут приравнять к официальному браку. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы, сообщает «Российская газета».

Для признания неоформленного союза мужчина и женщина должны не только жить вместе, но и вести общее хозяйство, сообщают инициаторы нововведений. В случае, если у пары есть общий ребенок, срок совместного проживания и вовсе предлагают сократить до двух лет.

Если такое сожительство будет признано государством, оно уравняет в правах сожителей и супругов. То есть пары, не оформившие свои отношения официально, будут обладать правами и обязанностями, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.

Поводом к разработке нового законопроекта стало то, что в 2016 году россияне поставили антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет. То, что штамп в паспорте для многих значения не имеет, говорят и результаты социологических опросов.

«Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи», – объясняет автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

Сожительство не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение, считает автор проекта. К примеру, если неофициальная пара купила автомобиль и записала ее на мужчину, то при разрыве совместно нажитое имущество останется у собственника.

«И тот факт, что женщина вложила равную долю средств в эту покупку, в случае судебного разбирательства не будет иметь никакого значения», – объясняет Беляков.

Государству предлагается признавать «институт фактических брачных отношений», как это уже делают в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Германии и Франции.

Если изменения примут, то все имущество, нажитое сожителями, будет признаваться их совместной собственностью. К парам, не зарегистрировавшим брак, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим расписаться: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.

Просмотров всего: 1106

#закон #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    7 часов назад

    ну да, обеспокоился сенатор правами

    скорей уж этим:



    То есть пары, не оформившие свои отношения официально, будут обладать правами и обязанностями, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.



    чтоб государство могло спокойно сожителей оббирать по обязательствам друг друга

  • Тундра

    Тундра
    6 часов назад

    Окна Овертона

    Можно быть сожителями

    Можно суррогатное материнство

    Можно быть геем

    Можно есть людей...

    То что сначала вызывает отторжение постепенно и плавненько становится обыденным. "А почему бы и нет..."

    Только разрушение нравственности и моральных устоев приведет к разрушению души человека.

  • Мелисса

    Мелисса
    6 часов назад

    С какой стати, хотелось бы знать, они собираются это узаконить?

    Если люди несколько лет живут вместе, не вступая в брак, значит это их осознанный выбор. Люди взрослые, прекрасно осознают плюсы и минусы.

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    А если я женат, а на стороне есть сожительница? Это уже многожёнство называется.

  • full

    full
    5 часов назад

    Tуман

    А если я женат, а на стороне есть сожительница? Это уже многожёнство называется.



    Вот теперь и посодют. А так - лижут яйца депутаты, лижут с наслаждением, депутатская зарплата плюс воображение.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    5 часов назад

    Тут налоговики всяко возбудятся

    А на че гарем содержишь?

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    "Государству предлагается признавать «институт фактических брачных отношений», как это уже делают в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Германии и Франции."

    в этих странах еще признают браки геев. тоже будем брать пример?

  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    кстати да -если у меня много сожительниц то я получается как шейх чтоли? но у нас ведь запрещено многоженство. Вот она лазеечка

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Мелисса

    С какой стати, хотелось бы знать, они собираются это узаконить? Если люди несколько лет живут вместе, не вступая в брак, значит это их осознанный выбор. Люди взрослые, прекрасно осознают плюсы и минусы.



    Узаконить, в плане: "будут обладать правами и обязанностями, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством" - а это вполне справедливо, на мой взгляд.

    Вроде как в СССР такое уже было? Все новое - это хорошо забытое старое...

  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    2 часа назад

    Как то речь была об семейных усадьбах, где под одной крышей, одном земельном участке проживают два-три, а то четыре поколения... Мужик съездил на заработки, купил машину и............. Его доля - пепельница от этого автомобиля)))

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    Что-то я ничего не поняла, живу я к примеру с мужиком в гражданском браке и решила я с ним разойтись и забираю у него квартиру машину и все что есть. Как он докажет сколько лет мы живем в гражданском браке и что это все совместно нажитое штампа в паспорте нет? Ух держитесь мужики……

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Леночка 19--

    Что-то я ничего не поняла, живу я к примеру с мужиком в гражданском браке и решила я с ним разойтись и забираю у него квартиру машину и все что есть. Как он докажет сколько лет мы живем в гражданском браке и что это все совместно нажитое штампа в паспорте нет? Ух держитесь мужики……



    Узко мыслите. Шире нужно думать, тут все намного веселее. .Вы можете все отобрать имущество по суду у любого мужика. Как он докажет что вы не живете в гражданском браке?

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    1 час назад

    Ну вот нужно вспомнить всех кто в садике обижал кто в школе за косички дергал

    И у всех все отобрать сказать что они были сожителями . Дмитрий1 держись Первым в списке будишь.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Леночка 19--

    Ну вот нужно вспомнить всех кто в садике обижал кто в школе за косички дергал

    И у всех все отобрать сказать что они были сожителями . Дмитрий1 держись Первым в списке будишь.



    дак вот ты какая, Леночка).

  • Allgemeine

    Allgemeine
    17 минут назад

    Леночка 19--И у всех все отобрать сказать что они были сожителями . Дмитрий1 держись Первым в списке будишь.


    Доказать что они были сожителями еще придется.

    А вот добровольно признаться даме, что слаба на передок и требуется несколько мужиков - это очень мощно, да... )

  • Olivyeva

    Olivyeva
    9 минут назад

    Гипотетически не значит практически )))

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 4

Нужен ли Благовещенску «зеленый щит», решат депутаты заксобрания
Экономика 4

Минстрой установил норматив средней рыночной стоимости жилья для Приамурья
Общество 6

В России на повышение зарплат бюджетникам направят почти 15 миллиардов рублей
Происшествия 5

Амурчанин может лишиться свободы на 10 лет из-за конопли