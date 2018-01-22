В России предлагают приравнять сожительство к браку

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Для признания неоформленного союза мужчина и женщина должны не только жить вместе, но и вести общее хозяйство, сообщают инициаторы нововведений. В случае, если у пары есть общий ребенок, срок совместного проживания и вовсе предлагают сократить до двух лет.

Если такое сожительство будет признано государством, оно уравняет в правах сожителей и супругов. То есть пары, не оформившие свои отношения официально, будут обладать правами и обязанностями, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.

Поводом к разработке нового законопроекта стало то, что в 2016 году россияне поставили антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет. То, что штамп в паспорте для многих значения не имеет, говорят и результаты социологических опросов.

«Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи», – объясняет автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

Сожительство не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение, считает автор проекта. К примеру, если неофициальная пара купила автомобиль и записала ее на мужчину, то при разрыве совместно нажитое имущество останется у собственника.

«И тот факт, что женщина вложила равную долю средств в эту покупку, в случае судебного разбирательства не будет иметь никакого значения», – объясняет Беляков.

Государству предлагается признавать «институт фактических брачных отношений», как это уже делают в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Германии и Франции.

Если изменения примут, то все имущество, нажитое сожителями, будет признаваться их совместной собственностью. К парам, не зарегистрировавшим брак, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим расписаться: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.