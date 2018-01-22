Благовещенская таможня в 2017 году взыскала с нарушителей 179 миллионов рублей

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Более 179 миллионов рублей было взыскано Благовещенской таможней по результатам таможенных проверок в 2017 году. Отдел таможенного контроля после выпуска товаров (ОТКПВТ) таможни провел 31 проверку, по результатам принято 40 решений в сфере таможенного дела.

Из 40 этих решений 33 – о корректировке таможенной стоимости товаров, 4 – о классификации товара. Одно решение касалось отказа в предоставлении частичного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. Два решения относятся к категории иных.

По результатам проверок было доначислено таможенных платежей и пеней на сумму 77,3 миллиона рублей, взыскано 179,1 миллиона рублей. Должностными лицами ОТКПВТ было возбуждено 59 дел об административных правонарушениях. По результатам проверок, проведенных ОТКПВТ, Благовещенской таможней возбуждено четыре уголовных дела.

Во взаимодействии с другими контролирующими органами было проведено 17 таможенных проверочных мероприятий, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.