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22 января 2018, 17:26 5

За информацию о поджигателях благовещенского кафе заплатят деньги

За информацию о поджигателях благовещенского кафе заплатят деньги

Собственники пострадавшего от пожара кафе «Кит-Чен» готовы заплатить вознаграждение за информацию о поджигателях, которые до сих пор не обнаружены. Владельцы убеждены, что люди, совершившие преступление, готовились к нему долго и тщательно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар произошел ночью 20 декабря 2017 года. Огонь уничтожил входную дверь, тамбур был поврежден по всей площади, закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Также оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры. Люди в пожаре не пострадали. Происшествие удалось заснять на видео.

С помощью видеозаписей удалось установить, что мужчина в капюшоне приносит ко входу автомобильные покрышки, затем обливает всё зажигательной смесью и бросает факел. Предварительный ущерб от пожара составил несколько миллионов рублей. Затраты ещё подсчитываются. Владельцы кафе не знают, кто мог устроить поджог. По словам представителей заведения, недоброжелателей у них нет.

«Лицо подробно готовилось к этому преступлению. Это не спонтанное решение. На пленке видно мешок, подготовленный факел. Не просто человек поджёг от зажигалки и спички. Несколько канистр с зажигательной смесью и большое количество покрышек. Мы надеемся, что руководство правоохранительных органов обратит внимание на данную проблему, оперативно-розыскные мероприятия будут проведены, и лица не смогут избежать наказания», – рассказал представитель владельцев кафе Сергей Шакун.

По факту пожара в кафе «Кит-Чен» уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений» было возбуждено 21 декабря.

«Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию», – пояснили в УМВД России по Амурской области.

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#криминал #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Malinka007

    Malinka007
    6 часов назад

    Хорошее кафе и чудесные пельмешки у них. Очень жаль( Понятно что кого-то лично задевал их успех. Тупая зависть горе конкурентов

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    а может кому то пельмешки не понравились

  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    А какое вознаграждение не пишут..

  • Rusantik

    Rusantik
    2 часа назад

    Креветки в данном заведении с перцем-настоятельно рекомендую Приятное кафе

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