В МЧС рассказали, какие участки амурских дорог опасны в морозы

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В Амурской области выделили шесть опасных участков дорог. В региональном МЧС предупреждают об усилении морозов и призывают водителей быть осторожнее на дорогах.

В амурском управлении МЧС России выделили четыре опасных участка на федеральных дорогах и два на региональных. Их определили на основании многолетних наблюдений и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных дорожно-транспортных происшествий.

Два участка опасны крутыми спусками и подъемами. Один находится в Архаринском районе – это Урильский подъем протяженностью два километра с 1 760 по 1 762 километр трассы. Второй опасный участок – в десяти километрах от поселка Джелтулак в Тындинском районе с 66 по 73 километр трассы.

Другие два участка федеральных дорог подвержены в зимний период гололедице и снежным заносам. Это участок с 1 332 по 1 360 километр в Шимановском районе и c 1 563 по 1 600 километр трассы, который проходит в Ромненском и Октябрьском районах.

Еще два опасных участка есть на региональных дорогах. На них также образуются гололедица и снежные накаты. Такие участки есть в Селемджинском районе на автодороге с 304 по 306 километр, в Михайловском районе – с 44 по 54 километр.

«При управлении транспортным средством водителям следует быть предельно внимательными, помнить, что при метелях зачастую происходит снижение видимости на дорогах, поэтому важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности следует отказаться от выезда на загородные трассы», – призвали в региональном МЧС.

В случае возникновения нештатных ситуаций амурчанам стоит обращаться в службу спасения по номеру 101.

В условиях усилившихся морозов в области приведены в готовность мобильные и стационарные пункты обогрева.