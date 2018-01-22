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22 января 2018, 17:03 3

Амурские больницы в 2018 году получат из ФМС на 2,2 миллиарда рублей больше

Амурские больницы в 2018 году получат из ФМС на 2,2 миллиарда рублей больше
Фото: Fotolia / Paolese

В России в 2018 году увеличится финансирование здравоохранения. Оно составит 3,4 триллиона рублей. Больше денег из Фонда медицинского страхования получат и больницы Приамурья – на 2,2 миллиарда рублей.

На дополнительные средства в России в 2018 году в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек будет построено 272 новых фельдшерско-акушерских пункта. Также в них появятся 17 новых врачебных амбулаторий.

В Амурской области в 2018-2020 годах будет отремонтирована зона ожидания второй поликлиники Благовещенска, произведен капитальный ремонт гинекологического отделения Свободненской больницы. Там же проведут реконструкцию нежилого здания под женскую консультацию. Кроме того, запланированы капремонт Тындинской больницы, строительство ФАПа в селе Игнашино Сковородинского района, строительство участковой больницы в селе Стойба Селемджинского района, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#здоровье #финансы

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    9 часов назад

    может, отпадёт необходимость в приписках, а? и врачей из Мазаново помилуют? казнить нельзя помиловать

  • Xxxchel

    Xxxchel
    8 часов назад

    Так вопрос как их взять то? Вы Ткрриториальную программу ОМС читали?? Там же тарифы смешные на уровне прошлого года.и приписки будут и были и не только в мазании. Знающие люди говорят и в свободном и в шимановске и в благовещенске они есть. А не выживет больничка без этого. Благо с информатизацией не подкачали!!

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