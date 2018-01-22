Амурские больницы в 2018 году получат из ФМС на 2,2 миллиарда рублей больше

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В России в 2018 году увеличится финансирование здравоохранения. Оно составит 3,4 триллиона рублей. Больше денег из Фонда медицинского страхования получат и больницы Приамурья – на 2,2 миллиарда рублей.

На дополнительные средства в России в 2018 году в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек будет построено 272 новых фельдшерско-акушерских пункта. Также в них появятся 17 новых врачебных амбулаторий.

В Амурской области в 2018-2020 годах будет отремонтирована зона ожидания второй поликлиники Благовещенска, произведен капитальный ремонт гинекологического отделения Свободненской больницы. Там же проведут реконструкцию нежилого здания под женскую консультацию. Кроме того, запланированы капремонт Тындинской больницы, строительство ФАПа в селе Игнашино Сковородинского района, строительство участковой больницы в селе Стойба Селемджинского района, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.